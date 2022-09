​Ajornats els partits de la lliga de futbol femení per la incompareixença de les àrbitres

Els dos primers partits de la primera jornada de la Lliga F, la Primera Divisió delque estrena la condició de professional, han estat ajornats aquest dissabte de manera definitiva per la incompareixença de les àrbitres designades com a protesta per la seva situació laboral i econòmica.tots dos fixats a les 12.00 hores, s'han pogut celebrar perquè les col·legiades no han aparegut després dels 30 minuts de cortesia. Tot apunta que passarà el mateix en les trobades fixades per a aquesta tarda, el Vila-real-Reial Madrid i l'UDG Tenerife-Athletic Club."Molts anys treballant i somiant amb aquest dia. Avui hem intentat jugar, no ens han deixat. Aquesta tarda ho tornarem a intentar. I demà. I la setmana que ve. I sempre. Per respecte als nostres fans, a les nostres futbolistes. Per respecte al futbol femení. Vergonya. Ja n'hi ha prou!", ha apuntat laen el seu perfil oficial de la xarxa social Twitter.Dijous, a menys de dos dies de l'inici de la temporada, les col·legiades i àrbitres assistents van mostrar el seu rebuig "unànime" a xiular els partits de la Lliga F enL'endemà, la Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF) advertia que no acceptaria "cap mena de xantatge de cap col·lectiu i institució" i que no suspendria la primera jornada, i va sol·licitar la intervenció del, que, al seu torn, va mostrar aquest divendres el seu suport al col·lectiu arbitral femení.]

