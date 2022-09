FiraTàrrega torna a la normalitat amb els carrers plens de públic

"M'emociona pensar que FiraTàrrega torna a la normalitat"

Un espectacle de malabars de FiraTàrrega, ple de públic Foto: ACN

viu aquest dissabte la seva jornada central i més multitudinària, que recupera la normalitat després de dos anys marcats per les restriccions. Les ganes del públic de retrobar-se amb el certamen s'han fet evidents des de l'inici de la jornada, amb anades i vingudes de gent pels carrers i places.Una de les propostes matinals que han fet treure més somriures al públic familiar ha estatde Nacho Vilar y Yllana Producciones, un espectacle itinerant en què quatre mariners desorientats han desfilat pels carrers de Tàrrega a la recerca d'un port on embarcar. Tampoc hi ha faltat el factor sorpresa amb propostes que no estan anunciades a la programació oficial, comde la companyia Baal ode Sauf le dimanche.Entre les propostes gratuïtes de dissabte també destacade Rubrica Teatre, una obra que combina teatre físic i gestual amb l'art del pallasso poètic i que reivindica l'aigua com a dret essencial. L'espectacle, que ha cridat l'atenció del públic de l'espai Reguer, convida a recordar el vincle entre la idea universal i natural del dret a l'aigua i el desig de la llibertat de tot ésser humà.Seguint amb", a la plaça Major s'han pogut veure dues propostes seguides que no estan incloses a la programació oficial amb l'objectiu de sorprendre el públic. Es tracta de Troc! de la companyia francesa Sauf le dimanche, en què l'espectador proposa un gest que els intèrprets li retornen en forma de coreografia que s'inspira en el gest proposat. Una mostra de creativitat personalitzada, improvisada i que s'acompanya de música.El segon espectacle ha estat Superfrau de la companyia Baal, el qual mostra tres fembots, robots d'aspecte femení, passejant entre els humans i mostrant les seves habilitats, de manera que el carrer es converteix en un aparador on exposen els seus cossos perquè els observin, jutgin desitgin i comprin. Qüestiona com l'existència deafecta la conducta i les relacions sentimentals entre humansPel que fa a la venda d'entrades, fins divendres a la nit s'ha situat en el 65,99%, amb un total de 13.967 entrades venudes per a professionals i per a públic.Els assistents a FiraTàrrega han celebrat el retorn a la normalitat del certamen després de dues edicions especials marcades per la. "Els targarins hem trobat molt a faltar la fira i fins i tot m'emociona pensar que torna a la normalitat, i que no torni a passar res perquè la fira i la cultura han de continuar", ha expressat Vanessa Serra, veïna que com a aspecte negatiu ha lamentat que el programa no inclogui "més teatre convencional". "Els clàssics no s'han d'oblidar", ha insistit.Qui tampoc s'ha volgut perdre el retorn a la normalitat de la fira han estat el Saulo i la seva parella, dos veïns de Sant Sebastià que van conèixer la fira fa uns anys per casualitat quan durant un viatge se'ls hi va espatllar la furgoneta a Tàrrega i, des de llavors, hi han tornat en altres edicions., explica.Per la seva banda, l'Alba de Sant Feliu de Guíxols ha explicat que és la primera edició que torna amb els amics després de la pandèmia i que venen a "consumir art". "Ens agradavenim a passar-ho bé", ha afegit.

