Imatges inèdites de l'impune atemptat ultra a casa de Joan Fuster el 1981

Laes va perpetrar un, a Sueca. 41 anys després, RTVE Comunitat Valenciana ha difós unesde l'atac que vaperquè no va haver-hi cap detingut. En l'informatiu, emès aquest divendres, s'han mostrat escenes mai vistes perEn la gravació recuperada es poden veure les, i fins i tot en el sostre d'un garatge del mateix carrer Sant Josep, on vivia l'escriptor. En la peça informativa apareix el testimoni del poeta i escriptor, que es trobava al lloc: "Vam sentir una explosió i ràpidament vam sortir".De fet, tal com ha precisat, gràcies a entrar en la casai és que, tal com ha admès, "un casualitat" fortuïta. Era un atemptat de resposta al que, el primer al País Valencià, 24 hores abans i que, tot i que no hi ha confirmació oficial, tots els indicis apunten aEn aquest sentit, el periodista Francesc Bayarri, que ha investigat aquest fet, ha assenyalat que la munició "eraque sovint s'utilitza en" de l'exèrcit. L'atemptat, que no va acabar amb danys personals, es va investigar per la Policia, però no es va traduir en detencions.Unes imatges qued'aquest assagista i és que el properdel seu naixement. Per escriure en català es va convertir en enemic dels anticatalanistes i la dreta.

