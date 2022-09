​Les agències DBRS i Fitch renoven el grau d'inversió a la Generalitat

Les bones notes de les agències

acaben de renovar elés a dir, que mantenen la nota que li havien assignat fins ara. En concret, DBRS Morningstar manté la nota que li va donar el març passat, que era d'un BBB baix, el primer esglaó que dona entrada a les inversions considerades fiables. Per la seva banda, Fitch segueix donant a la Generalitat una nota de BBB-, la mateixa nota que li va assignar al juliol de 2021 i que la situava en grau d'inversió.Segonsque dues de les principals agències de qualificació creditícia mantinguin la nota a la Generalitat demostra "la confiança en la gestió econòmica i financera que s'està fent des del Govern i la seva solvència davant el deute".El conseller ha ressaltat que ambdues agències segueixen situant el deute de la Generalitat en grau d'inversió gràcies a la "capacitat de la Generalitat d'aconseguir un equilibri entre contenir eli fer front al context econòmic actual", marcat encara per la sortida de la pandèmia i per l'impacte que poden tenir la inflació i la guerra a Ucraïna en les finances de la Generalitat.Giró ha afegit que el fet que ambdues agències segueixin situant a la Generalitat en grau d'inversió "dona arguments perquè la Generalitat puguii explorar els instruments més oportuns per emetre deute en les millors condicions possibles, com fa qualsevol país sobirà a l'hora de finançar el seu deute", un dels objectius en aquesta legislatura.En aquest marc, Giró ha demanat a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que el 2023 la Generalitat pugui combinar l'accés alel mecanisme habilitat per l'Estat per donar liquiditat a les autonomies, amb la possibilitat de tornar a emetre. El conseller ha explicat a Efe que la Generalitat compleix amb els requisits marcats per l'Estat per poder tornar a emetre deute als mercats.En concret, Catalunya va tancar 2021 amb un dèficit del 0,3 % del PIB -inferior a l'1,1% marcat com a referència-, té un període mitjà de pagament a proveïdors que no supera els 30 dies -cosa que no passava des de 2008- i la consideració de grau d'inversió per part de dues agències de qualificació -no succeïa des de fa 12 anys-, ha desgranat Giró, que ha recordat a més que lesL'informe d'orientacions pressupostàries que el Govern va presentar el mes de juny passat ja contemplava que Catalunya pogués complir amb les regles marcades peramb l'objectiu de poder tornar als mercats financers, i apuntava la hipòtesi que en 2023 pogués finançar el 95 % de les seves necessitats a través dels mecanismes de liquiditat de l'Estat i el 5 % restant recorrent als mercats.L'agència Fitch, que situa a Catalunya en perspectiva estable, destaca en una nota que ha demostrat "un" i apunta que en els últims cinc anys el ritme de despesa d'explotació de Catalunya ha estat lleugerament per sota dels ingressos.Per la seva banda, DBRS ressalta en un comentari sobre Catalunya la recuperació de l'economia catalana després de la pandèmia,que ha aconseguit i l'estabilitat política actual.DBRS Morningstar considera que si bé, "la retòrica regional sobre aquest tema ha estat més orientada al diàleg polític que a l'enfrontament directe".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor