Dos assajos mèdics avancen en l'ús de la immunoteràpia en un tipus de càncer

Doshan mostrat, una patologia que s'origina en els òrgans reproductors de la dona. Unes millores que s'han presentat al congrés anual de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que se celebra a París des d'aquest dissabte i fins al dia 13 de setembre. I pot suposaren certs casos.Els dos estudis estan liderats per, capitanejats per la doctora Ana Oaknin, cap del Grup de Neoplàsies Ginecològiques i del Programa de Tumors Ginecològics, que n'ha presentat els resultats. Per una banda, Empower-Cervical 1, que es troba en fase III, ha provat que el, un fàrmac inhibidor del punt de control, té una. A més,en pacients amb càncer de cèrvix metastàtic que havien progressat després d'una primera línia de tractament amb quimioteràpia.En aquest assaig han participat 608 pacients estratificades segons la seva histologia en carcinomes de cèl·lules escamoses o adenocarcinoma. D'aquesta manera, s'ha vist que elreduint el risc de mort. En les pacients amb carcinomes deaquesta rebaixa ha estat d'unmentre que en less'ha aconseguit elD'altra banda, l'estudi Checkmate 358 és el primer en què es fa servir la immunoteràpia sense quimioteràpia com a primera línia derecurrent o metastàtic amb uns. En total hi van participar 176 pacients.

