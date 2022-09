Detecten per primera vegada la presència de la vespa oriental a Catalunya

Detall de la vespa oriental trobada al Port de Barcelona Foto: ACN

Maneres d'atacar l'abella

Origen de la vespa oriental

L'empresa Bionet, especialitzada en control i prevenció de plagues, especialment de vespa asiàtica, entre d'altres, ha, una espècie d'una mida gran, que poden arribar gairebé als tres centímetres, i són d'un, amb dues franges grogues al final de la cua.L'insecte s'ha trobat en, amb un niu de 200 exemplars. El responsable de la companyia, Roger Vila, ha expressat a l'ACN la preocupació per aquesta troballa, ja que pot suposar unper a les espècies natives d'insectes i l'apicultura. "L'any que ve aquest niu hagués pogut generar-ne tres o quatre més", ha explicat i ha continuat, "l'hem pogut atrapar a temps, perquè".La següent actuació serà revisar la zona, amb laper mostrejar l'àrea i descartar que hi ha d'altres nius o insectes. La finalitat de l'actuació ési "quedi com un vesper aïllat", ha indicat Vila.La presència d'aquest vespa motiva lai, tal com ha detallat, ambdues tenende la zona, perquè ingereixen insectes i competeixen pels recursos. També, a nivell de salut pública, lesque puguin fer a les persones. Per sobre de tot ha remarcat que la major incidència és en el món de l'apicultura.Dels diferents estudis que s'han fet, s'ha comprovat que la vespa asiàtica espera que surti l'abella del niu, la caça al vol, se l'emporta al seu niu i després alimenta a les larves. L'oriental, en canvi,. Maten tota la colònia i després s'alimenten i se les emporten., ha puntualitzat. Una altra de les diferències és: l'oriental s'aclimata millor en ambients secs i càlids, l'asiàtica prefereix la humitat, cosa que amb les recents onades de calor i altes temperatures es genera l'hàbitat perquè es reprodueixin.Una altra de les diferències amb la vespa asiàtica és. Mentre queopta per exemple per forats en edificis com els caixetins de les persianes, a l'asiàtica li agradenLa vespa oriental prové de les regions de. Malgrat que havien aparegut, sobretot a Cadis i València, la seva presència a Catalunya és nova. Aquesta espècie no està reconeguda com a exòtica, precisament perquè té una forta presència de fa anys a territori europeu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor