Carles III, proclamat formalment rei d'Anglaterra

La coronació

ha estat proclamat formalment aquest dissabte nou, després d'una cerimònia celebrada al palau de Saint James. Ha estat la primera vegada en la història que la sessió del Consell d'Accés ha estat televisada i s’ha pogut seguir en directe.En el seu primer discurs com a rei proclamat del, Carles III ha insistit que és "profundament conscient" dels "deures i les enormes responsabilitats" que ha heretat després de la mort de la seva mare. "Tant en aquest regne com a l'àmplia família de nacions de la que és part, la meva mare va donar un exemple d'amor i servei altruista", ha dit emocionat.Fins i tot mentre estem de dol hem de donar-li les gràcies per la seva lleial vida", ha apuntat. En aquest sentit, Carles II ha promès que "treballarà per seguir l'inspirador exemple" que la seva mare li va donar a l'hora de “mantenir el govern constitucional i buscar la pau, harmonia i prosperitat de tots les pobles d'aquestes illes, els regnes de la Commonwealth i els territoris del món".Carles III fa pujar automàticament al tro el passat dijous, després de la mort de la seva mare,, als 96 anys, per la qual cosa la proclamació ha estat purament cerimonial. El Consell d’Accés compta amb l'actualitat amb més de 700 integrants, tot i que només n'han estat convocats al voltant de 200. A l’acte hi han assistit el seu fill, des d’ahir príncep de Gal·les; assessors del monarca; ministres i excàrrecs del govern britànic; i alts càrrecs de l’Església anglicana.Tot seguit,mantindran una audiència amb el monarca al Palau de Buckingham. Carles III ja va rebre aquest divendres la nova primera ministra, Liz Truss, en la primera trobada dels dos des que el dijous morís Elisabet II.L'acte de proclamació ha tingut lloc un dia després que Carles III renovés en el seu primer discurs a la nació el compromís de per vida que la seva mare va assumir en pujar al tro. El nou rei va dir que complirà les seves tasques durant el temps que Deu el mantingui “en vida". Carles III també va recordar la figura històrica de la seva mare.La cerimònia d'aquest dissabte no és la de, que pot trigar mesos a celebrar-se. De fet, Elisabet II va ser proclamada oficialment reina al febrer del 1952 i la coronació no es va fer fins al juny de l'any següent. Els últims 900 anys la coronació s'ha fet a l'Abadia de Westminster. Guillem I d'Anglaterra, conegut com Guillem el Conqueridor, va ser el primer monarca coronat allà i Carles III serà el quarantè.Es tracta d'unaoficiada per l'Arquebisbe de Canterbury, que serà l'encarregat de posar la corona, del 1661, sobre el cap del monarca. A diferència dels casaments, la cerimònia de coronació és un acte d'estat, pagat pel govern, que també decideix qui hi pot assistir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor