Junqueras: «El PSOE agraeix que hi hagi independentistes que no apostin per la taula de diàleg»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat un cop més la taula de diàleg amb el govern espanyol, tot i reconèixer les dificultats. "Som conscients de les moltes limitacions d'aquesta taula, i que deriven del fet que el Govern central se la voldria estalviar", ha apuntat Junqueras en una entrevista a El Periódico. "Per això, el Govern central agraeix tant que hi hagi independentistes que no posin tots els seus esforços en aquesta taula de diàleg", ha continuat el líder d'ERC en una crítica velada a Junts.



En paral·lel, Junqueras també ha refredat la negociació dels pressupostos de l'Estat i ha retret a Pedro Sánchez que es "vanagloriï de l'aplicació de l'article 155". "Això no genera confiança", ha criticat el president d'ERC.

"Com en tants aspectes de la vida, en qualsevol possible acord juga un paper molt important la confiança que existeixi", ha insistit Junqueras. "Si, és obvi que això no genera un clima de confiança, sinó al contrari. Tampoc si el Ministeri d'Interior justifica la infiltració en les JERC amb l'argument del terrorisme quan tothom, començant pel líder del PSC,, sap que és fals. Ni quan el Govern central no compleix les inversions acordades", ha carregat el president d'ERC, que ha acusat el Partit Socialista de sovint "erosionar" el clima de confiança entre els governs català i espanyol.Tornant a la taula de diàleg, Junqueras ha aprofitat per recordar aque el primer dels compromisos en la formació del Govern és que "tothom ajudaria en aquesta taula de diàleg". "Si Junts demana el compliment del pacte, significa que ara col·laboraran i canviaran la designació dels seus membres. L'independentisme és més fort si anem plegats", ha etzibat el líder d'ERC, que igualment ha lamentat que Junts airegi en públic la seva intenció d'abandonar l'executiu català. "Som conscients que aquests debats interns acaben afectant al conjunt de la societat. Seria millor que no fos així, que tinguessin els debats dins els seus òrgans interns i no els traslladessin a la societat", ha remarcat Junqueras.Finalment, el president d'ERC ha justificat el "veto" d'ERC a la manifestació de la. "Interpretem que la convocatòria es fa en contra d'una part de l'independentisme que, a més a més, és la que guanya més eleccions. I creiem que l'adversari és l'Estat", ha conclòs Junqueras.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor