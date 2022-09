Vídeos | La Cibeles es tenyeix de blaugrana

Está es la Cibeles? Jajajaja https://t.co/mVXUq8xbxA — 🇻🇪 Frank 🇵🇱 (@10AnsuF_) September 10, 2022

Ooops! La Cibeles se tiñe de blaugrana!❤️💙 https://t.co/X7GMhN72ne — Balónalpie (@balonope) September 9, 2022

@JoanLaportaFCB pintando Cibeles de blaugrana.

Es mi puto padre celestial. https://t.co/85BBWcUvxs — 🦅 M O R R I S O W S K I 🍻 (@MorrisonEagle22) September 10, 2022

Muy bien, la Cibeles celebrando los goles de Lewandowskis. https://t.co/G1x1UlBM0J — Raventós (@raventos) September 9, 2022

va anunciar que la font i el palau des’il·luminarien amb els colors de la bandera del Regne Unit per la mort d’Elisabet II, a l’edat de 96 anys. En la seva opinió, la reina britànica va ser una persona que va “dedicar la seva vida al servei públic”.Almeida, però, no va pensar en una fatalels colors la bandera del Regne Unit (vermell, blau) són els mateixos que els del FC Barcelona. El resultat, la font de la Cibeles, icona del madridisme, ha aparegut il·luminada amb els colors del, l’etern rival madrileny.Les imatges s’han feta les xarxes, on els aficionats no han dubtat en posar-hi cullerada, amb bones dosis d’humor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor