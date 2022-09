Vídeo | Així ha sonat per primer cop el nou himne del Regne Unit

Service at St Paul's Cathedral in memory of Queen Elizabeth II ends with first official public rendition of God Save the Kinghttps://t.co/WFKmhPzJaO pic.twitter.com/rbiO6HF01A — BBC News (UK) (@BBCNews) September 9, 2022

Elha assumit des de dijous un nou himne oficial per retre tribut al “rei” en comptes de la “reina”, un canvi simbòlic que denota l'ascens al tron deen substitució de la difuntaEl God save the Queen (Déu salvi la reina) que els britànics han corejat durant set dècades ara és God save the King (Déu salvi el rei), un terme que es va sentir per primer cop dijous per part de la primera ministra, Liz Truss.La nova lletra, que implica adaptar pronoms, també ha sonat als voltants del Palau de Buckingham, on s'amunteguen milers de persones que volen retre el seu particular homenatge a Elisabet II i donar la benvinguda al nou monarca.L'estrena oficial del nou himne s’ha fet durant la missa convocada aquest divendres a la tarda a la, a Londres, i a la qual han acudit membres del govern. No hi ha assistit cap membre de la família reial.Així ha sonat l’himne per primer cop:

