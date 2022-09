​Òmnium escalfa la Diada des de La Marxa dels Vigatans: «Avui a Vic i diumenge a Barcelona»

FOTOS 20 anys en Marxa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

han estat els protagonistes de, la tradicional avantsala deque s'ha celebrat aquest divendres a Vic. D'aquesta manera,ha volgut homenatjar les persones anònimes que el 1705 van marxar a Barcelona per lluitar al setge durant la guerra de Successió i també a aquelles que van fer possible l'1-O. Durant el mateix, el president d'Òmnium,, ha fet una crida a la mobilització per l'11 de setembre: "", ha clamat.L'acte, que reivindica la necessitat de recuperar les llibertats nacionals, celebrar la Diada i commemorar dels fets de 1714, ha arribat a la 20a edició amb el lema "". Tal com reiterava el president d'Òmnium Osona, Alfred Verdaguer, en l'obertura: "Activem-nos per guanyar,".Antich ha remarcat que la Marxa dels Vigatans "ens recorda". En aquest sentit, ha destacat que, com el català, la llengua o els recursos, "pels quals cal lluitar". Antich també ha lloat Vic com un exemple de "mobilització" i ha tingut un record per als represaliats i exiliats, especialment per a la vigatana Marta Rovira.La Marxa ha arrencat a la plaça Major de Vic amb l'arribada de les, que després han baixat pels carrers Sant Miquel i de la Riera fins a la plaça de la Catedral. En aquest emblemàtic espai, s’hi han concentrat un miler de persones, la majoria de les quals l’il·luminaven amb les torxes. S’hi ha fet unaamb picades d'ull a la situació actual. "Hi hem anat massa vegades amb el lliri a la mà", deia un, mentre un altre afegia: "La terra la defensem nosaltres. Siguem molts o pocs".Un dels protagonistes ha estat el fotògraf, que enguany ha estat la persona homenatjada per Òmnium i que ha pronunciat el diàleg de compromís amb l'infant Alguer Rovira Bofill. De fet, aquest dilluns, Anguera va rebre un emotiu homenatge a Gurb, entre la mirada i els aplaudiments de més de 300 persones assistents.L'acte ha comptat amb la veu decom a conductor i narrador, mentre que la música ha estat a càrrec de l'i la cobla Cani-Go!, que han interpretat Els Segadors i El Cant de la Senyera. La cloenda de l'acte ha estat protagonitzada per la cantautora gurbetanaque ha interpretat Més Lluny de

