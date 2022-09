VÍDEO | El grotesc error d'una presentadora de Telecinco traduïnt una portada sobre Elisabet II

Con esto ya confirmamos que el inglés no lo piden para trabajar en Telecinco pic.twitter.com/hfvB90CWMj — elon (@offensiveprank) September 9, 2022

". Així creu una presentadora deque el diari anglès The Sun ha titulat la seva portada l'endemà de la mort d'. Si bé, es tracta d'un error de traducció. El que realment diu és: "". L'equívoc ha estat provocat per l'abreviació "", que es refereix a. Això, sense tenir en compte el temps verbal, que també tradueix malament.L'escena ha tingut lloc en directe i els espectadors no han trigat a fer virals les imatges per les xarxes socials.s'ha omplert de comentaris fent broma sobre l'equivocació i parant a destacar que Telecinco no deu demanar el coneixement de laper treballar-hi.

