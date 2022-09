Jordi Pujol: «Tenir fills ha estat un acte de fe amb Catalunya»

, expresident de la Generalitat, ha valorat aquest dissabte al programa El Suplement de Catalunya Ràdio la figura d' morta aquest dijous als 96 anys després de set dècades de regnat . Malgrat les reticències expressades sobre parlar d'apectes personals, ha acabat assenyalant que. Una frase amb la qual subratlla que, malgrat els problemes judicials que travessa la família i pels quals hi ha oberta una causa a l'Audiència Nacional , reivindica el cognom. També ha diagnosticat el moment que travessa el país, que viu una "crisi" sense que això obligui a "plorar a la cantonada", perquè encara hi ha aspectes en què es pot treure pit, com ara les universitats i el seu lloc en el rànquing mundial."He fet coses ben fetes, però n'hi ha que a mi no em deixen satisfet. Ara no parlarem del meu llegat", ha tallat ràpidament l'expresident. "No m'agrada la mort, però és igual. Arribarà d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres. No em preocupa, perquè és inevitable", ha remarcat el fundador de, que s'ha reivindicat com a catòlic. "La mort la tinc present. I qui no? No és la meva", ha remarcat. Pel que fa a la família, ha respost que "no toca" parlar-ne, i en aquest punt s'ha reivindicat com a. "Tenir fills ha estat un acte d'optimisme, de fe en Catalunya", ha destacat l'expresident, que va tenir una àmplia descendència amb set fills.Pujol ha indicat que li "sap greu" la mort d'Elisabet II, però ha destacat que se n'ha anat havent fet la feina que "li tocava fer". "Ho va entomar en un moment que no era fàcil. Anglaterra començava una etapa de certa, i se sentia responsable d'un país que s'enfrontava a situacions noves, com la força dels Estats Units, la Unió Soviètica i la descolonització", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat. Els anglesos, ha dit, sempre han donat un "significat especial" a la monarquia, en part perquè la monarca ha actuat "amb calma, serenitat i elegància". Es van conèixer fa dècades, en un sopar reial, en el qual Pujol li va explicar que Anglaterra i Catalunya tenien el mateix patró, Sant Jordi. "I vaig aconseguir que em parlés de", ha dit.Preguntat sobre les similituds entre Catalunya i Anglaterra, ha indicat que tenen en comú haver-se expandit, tot i que en el primer cas no ha estat mai un "imperi de primer ordre". "Ho va ser mésque nosaltres, ens havíem de defensar d'ells", ha apuntat. Pujol ha definit Catalunya com a "notable", i ha insistit que el país està "resistint bé". "Som un país que fa coses importants, i", ha descrit, tot i que existeix una "crisi". "Nosaltres som un país que té coses a oferir i a defensar, de les quals ens podem sentir", ha manifestat.Aquesta crisi és econòmica o política? "Les crisis també són per anar a millor. La nostra té un component negatiu, amb coses que no resolem bé, amb desplaçaments d'equilibris de força. Però no ens hem de posar a plorar en una cantonada", ha considerat l'expresident de la Generalitat., ha indicat, traient pit que el país té "alguna de les millors universitats del món".

