Un model únic de divulgació

Presentació de la temporada d'exposicions de CaixaForum i Cosmocaixa. Foto: Fundació «la Caixa»

Les estrenes de la temporada

1. El segle del retrat. La imatge de la societat del segle XIX

2. La ciència de Pixar

3. Visions expandides. Fotografia i experimentació

CaixaForum propos un viatge al cor de l'art i la ciència. Foto: CaixaForum

4. Els colors del món

5. Nanocosmos de Michael Benson

6. Déus, mags i savis. Les col·leccions privades dels artistes

La xarxa CaixaForum estrena enguany deu exposicions. Foto: CaixaForum

7. Alex Reynolds

8. El Bolero de Ravel



Neix CaixaForum+

Abans que acabi l’any arribarà un dels plats forts de la temporada amb el llançament de CaixaForum+, plataforma que neix amb l’objectiu de portar l’experiència CaixaForum al món virtual i acostar la cultura i la ciència a nous sectors de públic allunyats dels centres físics.



Es tracta d’una plataforma de continguts de vídeo i àudio que es podrà gaudir tant en dispositius mòbils com en tauletes, ordinadors o televisors. Les temàtiques inclouran des de la música, la literatura, el cinema, l’arquitectura i les arts visuals, plàstiques i escèniques, fins a la història i el pensament o la divulgació de les ciències de la vida i les ciències físiques.



El públic trobarà documentals, sèries, concerts, podcasts, entrevistes, videoart, òperes i un llarg etcètera entre els més de 120 projectes que nodriran la plataforma amb més de 1.200 càpsules de continguts el primer any, més de la meitat de les quals seran estrenes de produccions pròpies i coproduccions amb institucions internacionals de primer nivell.



Pel que fa a continguts digitals, destaca també la posada en marxa d’una guia interactiva del Museu de la Ciència CosmoCaixa, amb la qual el visitant podrà ampliar els seus coneixements sobre els diferents àmbits de la Sala Univers i el Bosc Inundat, gaudint de continguts exclusius, jocs, vídeos i animacions en 3D.



A final d'any, CaixaForum Barcelona inaugurarà el Bosc Vertical , una gran porta verda de més de 500 m2 que connectarà la muntanya de Montjuïc amb Barcelona unint natura i ciutat. En aquest espai, que commemorarà el 20è aniversari del centre cultural de la capital catalana, hi conviuran 15 arbres de grans dimensions en suspensió i 22.000 plantes.

Exposicions que continuen

Nou curs id'exposicions a la xarxa CaixaForum i al. Un autènticformada peri vuit mostres itinerants així com un total de 4.000 activitats. Un curs, a més, marcat per tres iniciatives culturals de primer ordre: el llançament de la nova plataforma digital CaixaForum+, la guia interactiva de la Sala Univers i el Bosc Inundat del Museu de la Ciència CosmoCaixa i el Bosc Vertical de CaixaForum Barcelona.Tot plegat en un context de recuperació després de la pandèmia. En el primer semestre d'enguany la xarxa ha sumat, tot just un 18% menys que el mateix període de l'any passat. Lluny queden les xifres de 2020 i 2021 amb caigudes del 70%. En aquest sentit, amb la recent incorporació a la xarxa de CaixaForum València , s'espera avançar cap a l'objectiu dels 3,5 milions anuals de visitants.La xarxa CaixaForum i CosmoCaixa constitueix uncom a motor de progrés de la societat. La nova temporada transcorrerà amb el lema “Creiem en la cultura. Creixem en la cultura” i oferirà al públic un viatge al cor del món de l’arqueologia, l’art, la ciència, la fotografia, el còmic i el cinema.La presentació de la temporada va anar a càrrec de la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”,, i el director corporatiu de l’Àrea de Cultura i Ciència de la Fundació ”la Caixa”,. En l’acte també hi van participar el director corporatiu d’Educació i Màrqueting, Xavier Bertolín, i hi van ser presents els directors dels centres CaixaForum i del Museu de la Ciència CosmoCaixa.“La nova temporada de la xarxa CaixaForum i CosmoCaixa proposa un recorregut que uneix art i ciència amb 38 títols expositius de primer ordre. En consonància amb la programació dels últims anys, en aquesta temporada continuarem treballant en la divulgació cultural i científica de forma transversal i complementària”, explica Elisa Durán. “Per a nosaltres, la cultura és una eina de transformació i d’integració social. Ho creiem i ho comprovem cada dia amb l’activitat que duem a terme als nostres centres CaixaForum i al Museu de la Ciència, punts de trobada oberts a la ciutadania que afavoreixen la reflexió i el diàleg per avançar en una idea que ens sembla fonamental: entendre el món que habitem”, afegeix la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”.La xarxa CaixaForum ha programat un total deper aquesta temporada, de les quals vuit es podran visitar al CaixaForum Barcelona o al Museu de la Ciència Cosmocaixa On? CaixaForum BarcelonaQuan? Del 15 de febrer al 4 de juny de 2023Organitza: Exposició organitzada pel Museu del Prado i la Fundació ”la Caixa”La primera exposició dedicada al retrat del segle XIX a Espanya i constituirà un viatge en el temps per explorar totes les facetes del retrat: des del retrat com a símbol de poder fins al retrat com a fenomen social. En la mostra s’hi podran veure obres de Francisco de Goya, Vicente López, Federico de Madrazo, Eduardo Rosales, Ignacio Pinazo, Joaquim Sorolla i Ignacio Zuloaga, entre d’altres.On? Museu de la Ciència CosmoCaixaQuan? Del 16 de maig al 3 de setembre de 2023Concepció i producció: Museum of Science de Boston en col·laboració amb Pixar Animation StudiosRere els protagonistes de les pel·lícules d’animació hi ha un llarg procés en què la creativitat es barreja de manera indispensable amb la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques. Aquesta mostra està desenvolupada pel Museum of Science de Boston en col·laboració amb Pixar Animation Studios i és eminentment interactiva. L’exposició permetrà als visitants dotar de moviment les figures de clàssics de Pixar, projectar brillantors i ombres, i treballar en la creació de mons virtuals en 3D.On? CaixaForum BarcelonaQuan? Del 26 d’abril de 2023 al 27 d’agost de 2023Organitza: Fundació ”la Caixa” i el Museu Nacional d’Art Modern - Centre de Creació Industrial (MNAM-CCI), Centre PompidouLa mostra, la tercera col·laboració amb el Centre Pompidou, recorre la història de la fotografia experimental des de principis del segle XX fins avui a través de més de 260 obres. El projecte proposa una lectura del corrent fotogràfic experimental mitjançant el diàleg entre obres històriques i contemporànies, i presenta les primeres experimentacions fotogràfiques del cèlebre William Klein. A través de sis seccions temàtiques, exposa obres d’artistes com Man Ray, Lazslo Moholy-Nagy, Dora Maar, Wolfgang Tillmans, Barbara Morgan, Florence Henri i Brassaï, entre d’altres.On? Museu de la Ciència CosmoCaixaQuan? Del 14 de febrer al 10 d’abril de 2023Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”, amb la col·laboració de National GeographicUna exposició per meravellar-nos amb precioses fotografies d’autors de National Geographic. Tots reflecteixen en les seves imatges l’àmplia gamma de blaus, taronges, verds, vermells i blancs que configuren el nostre planeta. La mostra, que després de Barcelona iniciarà una itinerància, explica el simbolisme d’aquests colors.On? Museu de la Ciència CosmoCaixaQuan? A partir del juny de 2023Concepció i producció: Fundació ”la Caixa”La realitat oculta a l'ull humà aportarà als visitants una mirada nova sobre la bellesa que amaga la flora i la fauna del nostre planeta que només es pot contemplar gràcies a l’ús de les últimes tecnologies en visualització de vida microscòpica. Amb les seves fotografies, el cineasta, artista i escriptor Michael Dossier de premsa Benson traslladarà els espectadors a un univers nanoscòpic fascinant més enllà del que l’ull humà pot veure.On? CaixaForum BarcelonaQuan? Del 23 de novembre de 2022 al 2 d’abril de 2023Organitza: Fundació ”la Caixa”L'exposició permet introduir-se en les col·leccions privades d’una desena de grans artistes de la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”. Inclou els objectes més personals dels artistes Rosa Amorós, Miquel Barceló, Georg Baselitz, Luis Feito, Joan Hernández Pijoan, Manolo Millares, Joan Miró, Susana Solano, Hiroshi Sugimoto i Antoni Tàpies. Els visitants podran descobrir la petjada que han deixat aquests objectes, molts dels quals mantinguts fins ara en l’àmbit privat, en la producció creativa dels artistes.On? CaixaForum BarcelonaQuan? Del 4 de maig al 20 d’agost de 2023Organitza: Fundació ”la Caixa”L’artista i cineasta basca Alex Reynolds protagonitzarà una exposició monogràfica en el marc de la convocatòria de Suport a la Creació de la Fundació ”la Caixa”, que té com a objectiu impulsar la carrera d’artistes per mitjà de la producció d’obres d’art. El recorregut mostrarà l’últim projecte cinematogràfic de l’artista, que es caracteritza per una mirada afectiva en què la càmera abandona el seu paper habitual de testimoni objectiu per involucrar-se de manera activa en situacions i esdeveniments que tenen efectes impredictibles sobre els seus protagonistes, majoritàriament actors no professionals.On? CaixaForum BarcelonaQuan? Espai permanent a partir del desembre del 2022Concepció, direcció i producció: Fundació ”la Caixa”Arran de la bona acollida de Symphony, la Fundació ”la Caixa” torna a apostar per apropar la música clàssica a un públic més ampli gràcies a la realitat virtual. Durant aquesta temporada s’estrenarà aquesta nova experiència musical, també en realitat virtual.La xarxa de centres CaixaForum i CosmoCaixa continuaran acollint una vintena d'exposicions estrenades en les darreres temporades, bona part de les quals es podran veure a Catalunya.Mòmies d’Egipte. Redescobrint sis vides (CaixaForum Barcelona)Còmic. Somnis i història (CaixaForum Barcelona)Art, identitats i simbolisme (CaixaForum Barcelona)Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari (CaixaForum Girona i CaixaForum Tarragona)El Sol. Vivint amb la nostra estrella (Museu de la Ciència CosmoCaixa)Faraó. Rei d’Egipte (CaixaForum Lleida)Miralls. Dins i fora de la realitat (CaixaForum Tarragona)Talking Brains. Programats per parlar (CaixaForum Girona)