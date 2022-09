Una empresa catalana fabrica la catifa per on passarà el fèretre d'Elisabet II

". Són declaracions de la directora de Tèxtil Olius,, al programa. La comanda és per, després de la seva mort amb 96 anys aquest dijous. No ha transcendit encara la data de l'esdeveniment, tot i que sembla que se celebrarà el 18 o el 19 de setembre.La catifa deés de color vermell, de llana en la seva totalitat i està feta a mida. És 100% natural, el qual, juntament amb el seu gruix, eleva el seu preu de manera molt considerable. "", ha explicat Tissot a RAC1.Amb la mort de la monarca, ara s'activa l' Operació London Bridge , que contempla tots els passos que caldrà seguir a partir d'ara. En un primer moment, per a translladar el cos a Londres des de la residència escocessa de, es durà a terme l'

