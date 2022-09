«Chemsex»: la perillosa moda sexual que té els metges en alerta

Consumir drogues de tipus estimulant i dissociatiu per mantenir relacions sexuals durant un llarg període de temps -d'hores a dies-. En això consisteix el "", una moda perillosa sobre la qual alerten els metges d'urgències. Lesnsón la segona font de malalties infeccioses a Europa, només per darrere de les respiratòries.El "Chemsex" és un fenomen associat ai es practica a les grans ciutats, el qual afavoreix encara més la transmissió de malalties de transmissió sexual com el. A més, pot provocar problemes de salut greus de tipus cardiovascular i psicològic. Si les drogues són consumides per via intravenosa, la pràctica s'anomena "".Els experts alerten que aquestes tendències estan provocant l'increment de les infeccions, arribant a proporcions similars a les d'èpoques fosques del passat, amb l'. És per això que recomanen encara més l'ús del. Les drogues més freqüents en el "Chemsex" són: el gammahidroxibutirat, la cocaïna, la metamfetamina, els poppers, la ketamina i els fàrmacs contra la disfunció erèctil.

