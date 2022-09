Carles III promet preservar les «llibertats» del Regne Unit en el seu primer missatge

El nou rei britànic,, s'ha adreçat aquest divendres per televisió als seus súbdits dos dies després de la mort d'Elisabet II . Ha estat elde Carles com a monarca. "Compartim el dol i una profunda gratuïtat per la manera com la reina va servir durant 70 anys. Això va ser més que una promesa", ha dit. Ha elogiat la personalitat d'Elisabet II per la seva combinació d'amor al progrés i fe en les tradicions. Ha perfilat els canvis produïts a la societat en els llargsde regnat de la seva mare.Carles III és rei des del mateix instant en què va expirar la reina Elisabet II, però tot i així serà proclamat formalment demà dissabte. En el seu discurs, ha volgut garantir la continuïtat del paper de la institució, esmentant el. Ha recordat que la corona és guardiana de les, com també eldel país i ha dit emfàticament: "Prometo solemnement mantenir elsal nucli de la nostra nació" i ha promès servir els britànics "amb lleialtat, respecte i amor".El nou monarca ha oficialitzat que el seu fillés ara el noui haEl monarca ha assenyalat que en uns dies la Commonwealth es reunirà entorn la reina morta i ha donat les "gràcies" per haver servit el Regne Unit i la resta de nacions de la comunitat britànica. "Que el vol dels àngels et faci dormir", ha dit acomiadant-se d'Elisabet II.La societat britànica viu amb profunda impressió la mort d'Elisabet II, que es va produir dimecres passat al seu castell de Balmoral. S'han tancat així 70 anys de la història del Regne Unit, un llarg període de temps que va començar el 1952. Avui, Carles III i la seva dona, la reina consort, han tornat d'Escòcia a Londres i han estat rebut per una multitud a les portes del Palau de Buckingham.

