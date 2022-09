El president del Rayo agredeix l'agent d'un jugador mentre negociaven el seu fitxatge

. Així van acabar les negociacions entre, el president del, i l'agent del davanter de l'Espanyol. Tant va escalar el to de la conversa, que diversos treballadors de l'agència de representació del jugador van haver de trucar la policia, que es va personar a les instal·lacions del club madrileny. Així ho ha avançat el programa, de la Cadena Ser.El golejador perico està en rebel·lia i va intentar sortir defins l'últim minut del mercat. El Rayo, on va gaudir d'un periple molt exitós, va pretendre el seu fitxatge, però les negociacions no van arribar a bon port. Uns diuen que va ser per una manca d'acord i els altres perquè els tràmits burocràtics no van arribar a temps. El representant del jugador i el club de la franja es van reunir dijous, d'on ambdós van sortir amb. Presa haaquest divendres el representant de Raúl de Tomàs.No és el primer escàndol que protagonitza el president del Rayo Vallecano. Aquest estiu, l'va estar a punt de ser embargat per retards en els pagaments, per exemple. El, que l'any passat jugava a la primera divisió, va haver de competir sense serveis mèdics. De fet, en el partit contra el, els metges culers van haver d'atendre una jugadora del Rayo que s'havia lesionat.

