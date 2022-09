Increment de les temptatives entre els joves

El conseller de Salut,, ha anunciat la posada en marxa a finals de setembre d'unaper conscienciar de la necessitat de parlar obertament del, una malaltia mental que arrossega un gran estigma social. Tanmateix, ha alertat que les temptatives de suïcidi entre els més joves s’han més que doblat i ha instat a actuar per frenar aquesta tendència.Com a prèvia d’aquesta campanya i en el marc dels actes previs al 10 de setembre,, aquest divendres s’ha presentat auna experiència immersiva, que serà itinerant, per donar a conèixer elhabilitat el passat mes de juny. El servei ha estat molt ben rebut perquè, com recorden professionals i supervivents, "".Acompanyat del coordinador del PLAPRESC i director de Salut Mental de l’Hospital Universitari Parc Taulí,, i la presidenta i fundadora de Després del Suïcidi – Associació de Supervivents,, Argimón ha detallat com serà aquesta experiència. La instal·lació convida a descobrira través dels testimonis de supervivents, familiars, entitats de suport i professionals sanitaris experts en salut mental i, en concret, en l'atenció a la conducta suïcida.Unes frases dibuixades a terra guien els vianants cap a una estructura amb forma de cub que consta deque representen elsque es produeixen a Catalunya cada setmana. En vint d’aquests telèfons es podrà escoltar una experiència envers el suïcidi que promourà que el visitant reflexioni des de perspectives diverses, ja que una de les principals problemàtiques del suïcidi és que continua sent tabú i, com a conseqüència, no se’n parla.El doctor Diego Palau ha recordat que, tot i que l’any 2020 a Catalunya es van llevar la vidai que el suïcidi és la principal causa de mort no natural, és un fenomen que encara s’oculta peri per unabsolutament injustificat per part de l’entorn de les víctimes. Aquí, ha recordat que el suïcidi es pot prevenir i que una de les formes més importants per fer-ho és abordant i gestionant les conductes suïcides.Segons les dades deldelvan protagonitzar un total de 30.693 episodis de conducta suïcida, entre el juny del 2014 i el 22 de maig de 2022. Durant el 2021, a Catalunya hi va haver 6.527 episodis de conducta suïcida i del que portem d’any 2022, fins al 22 de maig, n’hi ha hagut 2.986.Lesrepresenten el 64,6% de casos, havent-hi un pic d’episodis. Pel que fa a l’edat, el 15,1% dels episodis de conducta suïcida són protagonitzats per menors d’edat. Argimon ha apuntat que focalitzaran l’atenció en el col·lectiu deque és el que registra l’increment més important d’intents de suïcidi. En un any, s'ha passat de 480 a 1.265 temptatives en el cas de les noies i de les 119 a les 227 en el cas dels nois.Es tracta del primer telèfon sanitari a l’atenció i prevenció del suïcidi a l’Estat i dels pocs d’Europa, l’objectiu del qual és aconseguir que les persones amb conducta suïcida trobin resposta immediata en el sistema sanitari. En aquests prop de dos mesos i mig de funcionament, entre el 20 de juny i el 30 d’agost de 2022, elha atès un total dede salut mental, de les quals 1.716 han estat ateses per la

Des de la posada en marxa, la Taula de Salut Mental ha activat 12 vegades el Codi Risc Suïcidi per trucades al servei. Les consultes ateses han tingut una durada mitjana de 30 minuts. El 43% de les trucades s'han atès en horari nocturn, de 20 hores a 8 hores, a dones en el 61% dels casos.

