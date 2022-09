Aquestes dues aplicacions no són antivirus: et volen robar els diners

Cal anar sempre molt amb compte a l'hora d'instal·lar aplicacions als telèfons. És habitual que sorgeixin notícies sobreque intentenals usuaris i que ho aconsegueixen amb molta facilitat. Ara, un informe ha revelat que hi ha dues noves aplicacions que es presenten com aperò realment instal·len un malware al dispositiu per intentar accedir a les dades bancàries de la víctima.Es tracta del malware, que ha tornat a irrompre a la tenda de Google, ja que també va succeir el mateix el passat mes d'abril. Ara, les dues aplicacions que contenen aquest virus s'ha conegut que són. I no han estat poc descarregades: la primera ha entrat a 50.000 dispositius i la segona a 10.000.El que sol feren aquestes ocasions és eliminar-les de la botiga, però no és suficient. També cal desinstal·lar-les del mòbil perquè, si no, el virus segueix estant operatiu i amb accés a les dades bancàries. El programari maliciós presenta l'accés a l'aplicació del, però realment és una pàgina falsa però amb aparença de ser real. Així, capta les credencials de la víctima i les facilita als. El virus ha estat detectat, entre altres països, a l'

