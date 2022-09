L'és deli ha estat elde tots els vins catalans al certamen. El tast especial de vins de l'Estat, que ha fet el concurs internacional de vins Gilbert & Gaillard, també ha atorgatdel mateix celler, Acústic. Els dos vins han quedat a les primeres posicions dels vins catalans i entre els millors vins de l'Estat.De l'Auditori negre 2017 comenten que té "un. En nas destaca la fruita madura del, notes dei sotabosc. En boca combina lade la, els tanins sedosos, la tensió i el toc dedelicat amb un final energètic i fresc".Està elaborat amb raïms deprocedents de velles vinyes, d'entre 60 i 70 anys, plantades en tres petites finques sobre sòls pedregosos d'argila, pissarra, còdols i sorra. L'elaboració d'Auditori comença amb una maceració del most durant uns quinze dies, abans de realitzar la. S'envelleix durant tretze mesos en botes de roure francès de torrat lleuger. Podeu trobar aquest vi a unLa revista francesa organitza cada any elsi reconeix els millors vins de l'any amb diferents categories, guardons i medalles.i François Gilbert organitzen competicions cada any, a part de publicar guies i revistes (en paper i en digital) que es distribueixen per mig món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor