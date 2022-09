La «Cati» fa 30 anys en plena aposta per la digitalització

Redacció de Catalunya Informació Foto: CCMA

Tres dècades de camí periodístic

Com se celebrarà?

Redacció de Catalunya Informació Foto: CCMA

El futur de Catalunya Informació

"Catalunya Informació comença avui les seves emissions regulars, amb una programació dedicada íntegrament a les notícies, les 24 hores del dia". Són les primeres paraules que, en boca del redactor, van ressonar pels micròfons de Catalunya Informació i van iniciar una nova era en l'actualitat informativa. Era un dia ben especial pels catalans: l', que també ha passat a la història per ser la data en què va néixer laa l'estat espanyol.Micròfons encesos, llibretes tenyides de tinta blava i ordinadors que carburen a tota velocitat. I un símbol d’on air que no s’apaga mai. "Catalunya Informació ha revolucionat el periodisme català", sentencia la responsable de l'emissora,. Tot i que arreu d’Europa ja existien cadenes públiques que estaven actives 24 hores al dia, al territori català i espanyol no n'hi havia cap: aquest és el forat al qual va capbussar-se Catalunya Informació.Un nouque, com apunta Ramon, va afectar tant a periodistes com a l'audiència. Pels primers, va suposar un. "Fa 30 anys, el periodisme era una activitat reposada, però amb els canals 24 hores va posar-se al centre la urgència informativa", explica la responsable de Catalunya Informació. D’altra banda, els oients van presenciar unaabans hi havia contingut variat durant tota la jornada; en canvi, amb les cadenes informatives es repetien els fets globals més importants cada 15 minuts.Aquesta era, precisament, la principal angoixa que carregava l’equip informatiu: si els espectadors estaven preparats per unaEra una arma de doble fil: per una banda, donava autonomia als oients, que podien consultar l’actualitat informativa quan volguessin. Ara bé, també existia el risc que trobessin la iniciativa poc atractiva per considerar-la "repetitiva". La sort va somriure a Catalunya Informació i, en paraules de Ramon,Tot i la bona rebuda, el camí no ha estat bufar i fer ampolles. En trenta anys s’acumulen moments bons, dolents i agredolços. No obstant això, com emfatitza la coordinadora de l’emissora, el principal obstacle que han esquivat ha estat el. "Abans del sorgiment de les noves tecnologies, els mitjans se centraven en el, és a dir, anunciar la notícia i prou. Ara, nosaltres expliquem, quelcom que les aplicacions no poden oferir", informa Ramon. Així, al llarg de les tres dècades, Catalunya Informació ha adaptat els continguts als hàbits de consum dels espectadors i no a l’inrevés.Un procés que, com declara Ramon, està en contínua revisió. La responsable de l’emissora destaca l’emoció que produeix mirar enrere i adonar-se que Catalunya Informació haestat present enla caiguda de les Torres Bessones, les grans manifestacions de l’1 de maig, les sessions d’investidura dels presidents de la Generalitat… "El periodisme català ens ha de felicitar per tenir aquesta emissora trenta anys en funcionament i amb una audiència tan bona", comenta Ramon.Tota data especial ve acompanyada de la. Per això, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació dedicaran una part de la programació, enmig de la cobertura de la Diada Nacional de Catalunya, a la commemoració dels anys de trajectòria. Un dels pilars per recordar l’efemèride és una taula rodona a càrrec de, que comptarà amb la presència del presentador del programa, Roger Escapa; el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, i dels periodistes Jaume Brufau, Martí Farrero, Marta Romagosa i Marta Garcia.Precisament els tres últims van ser les primeres veus que va acollir Catalunya Informació. També va incorporar-se ràpidament a l’equip, que encapçalarà una edició especial de. El programa dedicarà a partir de les 15h una secció a la celebració de l’aniversari de la mà diversos periodistes i farà un repàs dels moments més transcendents de l’emissora.Més enllà dels micròfons, elacollirà una exposició a l’octubre sobre les tres dècades de Catalunya Informació. La mostra també guardarà un espai per altres canals de la(CCMA), com són el 3/24 i el 324.cat, que compleixen 20 i 15 anys respectivament.La responsable de Catalunya Informació puntualitza que els anys d'exercici periodístic els han protagonitzat lai la, que és la mateixa per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació i que en l’actualitat inclou a bona part dels periodistes que van engegar el projecte el 1992. “El mèrit és de tothom”, assenyala Ramon.Així, la intenció de l'emissora és treballar amb els valors humans que han aplicat fins ara i perfeccionar ell. “Hem de tenir un model doble, és a dir, d’antena i digital. Ja fa anys que hi donem voltes i s’hi han assegut les bases, però cal adaptar-se als reptes que deixa la digitalització”, considera Ramon. Més enllà dels desafiaments que es dibuixen a l’horitzó de Catalunya Informació -i, de fet, a la resta de-, toca aixecar la copa i brindar per la vida que l’emissora ha dedicat a l’

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor