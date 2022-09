El Col·legi Claret de Barcelona aparta un professor per presumptes tocaments a una exalumna

Elhaunperdesprés que el 26 de juliol Inspecció del Departament d’Educació comuniqués el cas a la direcció del centre, a través de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de Violència. Elsosté que, de moment,ni coneix els detalls, però ha obert unaper aclarir-los. Paral·lelament, en afectar una menor, ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia i ha traslladat tota la informació al servei extern de prevenció.L’escola afirma que la mateixa setmana que es van posar en contacte amb el centre, es va dir al professor afectat que cautelarmentDe fet, aquest mes de setembre no s’ha incorporat a l’activitat escolar. El 29 de juliol l’escola també va contactar amb la Fiscalia, informant de les mesures cautelars preses sobre el professor afectat.Coincidint amb l’inici del nou curs, l’1 de setembre es va comunicar elsi, posteriorment, es va enviar unainformativa interna a lesel 6 de setembre. En aquest sentit, el col·legi defensa quecautelars previstes al protocol i recorda que el centre es troba a disposició de la família afectada.A través d’un comunicat, l’escola explica que el professor afectat ja havia estatper la direcció peri per“quedel col·legi”, peròhavia rebut capque indiques una possible actuació delictiva o motiu de sanció. Per això, també demana que “no es prejutgi ningú i que la presumpció d’innocència sigui un dret real”. “Ens dol profundament el patiment que aquesta situació implica per les persones afectades i des de l’escola es farà tot el possible per atenuar-ho”, ha dit.També recorda que les autoritats educatives i judicials “tenen l’escola a la seva disposició per investigar tot el que afecta el cas” i que el seu compromís “d’investigar i prendre les mesures pertinents davant de qualsevol cas que pugui afectar l’escola és ferm”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor