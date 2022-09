«Fa hores que s'ha solucionat l'avaria i aquí seguim sense saber quan sortirà el nostre tren»

Les alternatives, a ple funcionament

L'avaria d'Adif que ha paralitzat tot el sistema de trens de Rodalies, mitja i llarga distància de Renfe s'ha donat per resolta poc després de les vuit del matí, però això no ha significat la fi dels problemes. Primer s'han donatque havien decidit esperar pacientment a les principals estacions del país que el sistema es reactivés, entre les 8h i les 9:30h. Quan això s'ha anat esvaint, però, encara hi han quedat desenes de passatgers descontents que s'acumulaven al vestíbul i a les andanes de l'a la cerca d'una certesa que els ha estat impossible de trobar. "Hem d'anar a Vilanova. Pregunto a la dona de l'armilla i em diu que no tenen ni idea de quan passaran. No ho entenem.", comenta el Marc, un jove que intenta arribar a casa seva.La seva situació és calcada a la d'altres usuaris de la xarxa de Renfe que intenten arribar a la seva destinació, hores després de l'avaria. "He esperat dues hores per venir perquè m'han dit a l'hotel que no tenia cap sentit venir aviat, i encara segueix igual.", protesta l'Anastasia, una dona de Munic que té com a objectiu arribar al casament d'una amiga a Tarragona. Tant ella com el Marc són part dels 80.000 usuaris que es calcula que han quedat perjudicats per l'avaria, a tot Catalunya.El personal d'informació de l'estació s'ha dedicat a explicar-li al Marc i a l'Anastasia el mateix que a la resta de persones que els reclamen l'exactitud de quan podran embarcar-se en el tren. "No ho sabem, estan passant pocs trens, especialment cap al sud, així que", explicava amb un to cordial una de les treballadores més reclamades. Mentre ella parlava, la pantalla de darrere seu exposava els efectes d'una situació incerta que més enllà de les deu del matí encara no s'havia resolt. Un tren cap a Madrid previst per a les 9:03h del matí seguia sense aparèixer més d'una hora després, mentre la resta de combois amb destinacions més properes anaven apareixent sense una previsió anunciada.La incertesa i la pressa han fet pinça entre els afectats i alguns d'ells, especialment els que havien d'anar a l'aeroport, s'han trobat en un atzucac. "Fa mitja hora que esperem i no passa cap tren. Els de l'estació", es queixava una dona que anunciava que el seu nou objectiu era agafar una aerobús. Altres usuaris agreujats, com Juan Pérez, que es dirigia a Terrassa, trobaven "especialment greu que no s'hagi reforçat el servei en trajectes principals" com la connexió amb el Vallès. "Ara he d'anar a per un taxi i deixar-me els diners perquè si no, no arribo a res", ha expressat.Portaveus de Renfe, per la seva banda, poc abans de les onze del matí mantenien que encara s'està treballat en ladel servei i reconeixen que encara hi haen el pas dels trens. Són les conseqüències d'un error tècnic d'Adif que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha titllat "d'insòlit", en una entrevista a Rac1.Elsi el servei dehan estat les alternatives per a la majoria de la ciutadania que no podia esperar a la solució d'un tren sense horari previst., relata el Tomás, taxista. "Nosaltres comptem que de tant en tant passa una d'aquestes, però és una llàstima, perquè hi ha molta gent que ens explica que s'ho han de pagar ells i a sobre és per anar a treballar", reflexiona el conductor.El mateix personal que feineja cada dia a l'Estació de Sants reconeix que no han viscut aquesta incidència com una excepció. "Gairebé et diria que va ser pitjor la de fa un mes , quan es va col·lapsar l'AVE", comenta l'encarregat d'una parada de frankfurts, situada a una de les andanes de l'estació. En el mateix sentit apunten els informadors que vesteixen armilla taronja. "El motiu molts no l'hem entès encara, peròi ja sabem com actuar. Paciència i avall", resumeix una de les treballadores.A la mateixa estació, les explicacions del personal informatiu intentava contrarrestar la manca d'informació sobre els trens i els missatges contradictoris de les pantalles, que en alguns casos asseguraven passades les 10h que el servei a l'aeroport seguia interromput.", havien de corregir els professionals a peu de vestíbul.El Quim, un d'aquests informadors, es prenia amb certa filosofia el pas de les hores. ", que és la gestió dels treballadors, la gent obrera, que és de 6h a 8h. El que venen ara són passatgers d'un altre perfil i això facilita la feina. Igualment, el dia d'avui serà llarg. Cada certes setmanes, ens toca un dia així", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor