Quin temps farà per la Diada?

Al llarg del cap de setmana la temperatura tendirà a ser més alta. Aquest és el pronòstic a mitjà termini. pic.twitter.com/TS2heRHe2h — Meteocat (@meteocat) September 8, 2022

Arriba lai molts catalans sortiran als carrers per celebrar-la. Una de les incògnites en dates tan importants com aquesta és saber si elrespectarà o voldrà arruïnar la. Aquest any sembla que ha triat la primera i el boni lesaltes seran les protagonistes a bona part del país i durant tot el dia.Ara bé, el sol anirà acompanyat de. I és que segons la previsió del(Meteocat), ali alcatalà el cel pot estar ennuvolat especialment al principi i al final del dia. A la resta del país el sol sí que serà més predominant, però al centre del dia també hi haurà presència de núvols a lai alMalgrat tot, el país no s'escaparà de laque fa ja unes setmanes que està present en diferents comarques i que han deixat pedregades molt greus . Tal com preveu el, es poden produird'intensitat feble i moderada durant la tarda a punts deli de les

