Festa col·lectiva per netejar la platja del Prat de Llobregat

L'aposta d'Estrella Damm per la sostenibilitat

El proper dissabte, i coincidint amb el Estrella Damm i la Fundació CRAM organitzen una neteja col·lectiva de la platja del Prat de Llobregat, emmarcada en la campanya “1m2 per les platges i els mars” que promou des de 2017 el Projecte Libera. La jornada, que començarà a les 18.00, finalitzarà amb l’actuació que la banda de pop Intana oferirà a tots els voluntaris i voluntàries que hauran participat a la neteja.Amb el nom de, Estrella Damm i la Fundació CRAM han organitzat una jornada compromesa i festiva, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre l'a la qual està exposat el Mediterrani i la necessitat urgent de protegir els nostres mars i tot allò que els envolta. I és que l’acumulació de deixalles a les platges no només suposa una gran amenaça per la biodiversitat marina, sinó també pel benestar de la societat.La iniciativa −que comptarà amb la participació de persones voluntàries de Damm i estarà conduïda per tècnics del CRAM−, està oberta a tothom qui vulgui contribuir a alliberar de deixalles la platja del Prat, així com conèixer de primera mà la feina que realitza el Centre de Recuperació d’Animals Marins, entitat que assisteix i recupera espècies marines en perill per reintroduir-les al seu hàbitat.El punt i final a la jornada el posarà l’actuació en directe queoferirà a tots els voluntaris i voluntàries a la guingueta El Calamar, situada a la mateixa platja. La banda barcelonina de pop liderada per la veu de la cantant i compositoraportarà al Prat de Llobregat els temes del seu tercer i darrer disc, titulat Planeta nou (2022).Totes les persones que vulguin participar a la “Festa de la platja” s’hi podran inscriure enviant un correu a festadelaplatja@damm.es fins a completar l’aforament.La "Festa de la Platja" se suma a altresamb l'objectiu de minimitzar el seu impacte ambiental i promoure la conscienciació sobre la cura de l’entorn entre la societat.La marca continua avançant en el seu compromís per reduir la seva petjada ecològica i durant els últims anys ha impulsat diversos projectes, com l’eliminació de les anelles de plàstic que unien els seus packs de llaunes −substituint-les per un nou format d’agrupació elaborat amb cartró 100% biodegradable−, així com dels plàstics decorats que embolicaven les seves llaunes −que ara també estan embolicades amb cartró−.A més, tots els proveïdors de paper i cartró d’Estrella Damm compten amb els certificats PEFC i FSC, que garanteixen que provenen de boscos gestionats de manera responsable i sostenible, contribuint així a combatre el canvi climàtic i a protegir la biodiversitat.

