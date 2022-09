«The Crown» suspèn la gravació a Barcelona de l'accident de Lady Di per la mort d'Elisabet II

Exclusiva de @SERCatalunya: avui s'anava a rodar una escena de The Crown, la sèrie de Netflix, als Jardinets de Gràcia. Concretament, laort de Lady Di. S'ha suspès per la mort d'Idabel II. Hi ha a hores d'ara operaris vigilant els decorats. Ho exiquem ara a l'@AquiCatalunya! pic.twitter.com/IK8ogbOhml — Oriol Soler Pablo (@uri__soler) September 9, 2022

La popular sèrie sobre la corona anglesa,, ha suspès la gravació de l'escena de l'accident viari de Lady Di, que s'anava a dur a terme als Jardinets de Gràcia, a causa de la mort d'Elisabet II . Així ho ha avançat el programa, de la SER. Segons han contrastat, de moment hi hafins que es pugui reprendre les gravacions.El 6 de febrer passat, Elisabet II, morta aquest dijous al seu castell de, va complir 70 anys de regnat, des que va succeir el seu pare,, el 1952. Des d’aleshores, ella ha regnat sobre tots els esdeveniments que s’han produït al. Va veure, en vigílies del seu accés al tron, la fi de tot un, ha assistit als canvis que han transformat la societat britànica, el creixement després de la primera postguerra, l’establiment de l’estat del benestar i el seu desmantellament en els anys de, el fenomen de The Beatles, la guerra ai la pau negociada entre les parts en conflicte, l’abolició de la pena de mort, dos referèndums sobre la, un per entrar i l'altre per al Brexit, i un referèndum d’autodeterminació aLa monarquia del Regne Unit ha estat la més representativa del principi "el rei regna però no governa" com una manera de definir unamb un tron que renunciava a exercir el poder polític. De fet, això es va produir d'una manera molt gradual i no sense sang. La monarquia va cedir els seus atributs a base de guerres civils i revolucions, però estem parlant del segle XVII, inclòs un monarca decapitat,. Potser per això, per si donava mala sort, no hi ha hagut gaires Carles coronats. Ara n'hi haurà un, Carles III.

