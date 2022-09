Troben una dona morta a la llera d'una riera entre Granollers i les Franqueses

Elshan localitzata la llera de la riera, entrei les. Segons ha avançat El 9 Nou, la víctima no tenia signes de violència quan va ser localitzada.ha pogut saber que la policia va trobar el cos el passat dimarts al vespre. Es tracta d'una dona la desaparició de la qual es va denunciar el dia 1 de setembre. Es manté oberta una investigació per determinar les causes de la mort.

