Rosalía publica una versió «deluxe» de Motomami amb cançons inèdites

HOY A LAS 0:00 PARA TODXS MIS MOTOMAMIS, x estar siempre ahí y por cantaros los temas cuando ni habían salido❤️ ESTA ES LA MEJOR MANERA Q SÉ XA DAROS LAS GRACIAS☺️aquí tenéis las inéditas y las q han sonado en los shows : MOTOMAMI+ pic.twitter.com/8im0fpjFLz — R O S A L Í A (@rosalia) September 8, 2022

La cantantha publicat aquest divendres al matí la versió "deluxe" del disc Motomami, sota el nom deLes novetats que inclou el nou álbum són, un tema que ha format part de la banda sonora de l'estiu; un remix de, amb Chencho Corelone; la versió en directe ded'un dels concerts que va oferir al Palau Sant Jordi i, que també havia cantat durant la gira. Tanca la versió deluxe la nova peçaRosalía ha donat les gràcies al públic al final de Motomami + amb una gravació que ha anomenat. A més, ho ha fet per xarxes socials, per on ha puntualitzat que el disc estava dedicat "aper estar sempre allà i per cantar els temes quan no havien ni sortit". Així ha tancat Rosalía la gira Motomami, que s'ha fet un foraten totes les llistes de música dels oients.

