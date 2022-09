Puigneró, sobre la Diada: «Hem d'estar disposats a encaixar crítiques o algun xiulet»

El vicepresident deli conseller de Polítiques Digitals i Territori,, ha assegurat, en una entrevista a l'ACN, que sempre se sentirà "" en qualsevol manifestació "que sigui per fer avançar el país nacionalment". "Els que estem en primera línia hem d'estar disposats a encaixaro algun. Per això estem en aquesta responsabilitat", ha afegit després que el president de la Generalitat,, i els consellers d'hagin anunciat que no aniran a la manifestació de l'amb motiu de la Diada. Puigneró no interpreta el manifest de l'Assemblea com una crítica ai coincideix amb l'expresidenta del Parlamentque cal posar "data límit" a la taula de diàleg.Per al vicepresident Puigneró, l'important és que lasigui, una vegada més, un acte festiu i commemoratiu en pro de la unitat de l'per fer avançar el país. I ha assenyalat que "no es pot prescindir" de la mobilització al carrer. "Els catalans tenim poques eines per poder avançar cap a la independència. No podem prescindir de cap d'elles. La mobilització n'és una i segurament de les més importants", ha afegit. I en aquest sentit, ha recordat que ja ho va ser durant la tardor del. "Per tant, Junts no renunciarà a l'eina de la mobilització com una eina més de pressió. La Diada ens interpel·la a tots i jo no col·laboraré mai amb la", ha reblat.El vicepresident té "molt clar" que qui desitja que la manifestació organitzada per l'ANC no vagi bé és el president del govern espanyol,, i l'estat espanyol. I aquest, segons ha dit, "és motiu suficient com per anar tots a la manifestació". "Estic convençut que molts catalans aquesta Diada per molt que estiguin cansats o tinguin un punt de desil·lusió en el darrer moment tindran molt present la importància de la mobilització. I estic convençut que assistiran a aquesta Diada per expressar aquestque des de fa molts anys s'expressa a les", ha dit.Elde l'ANC amb motiu de la Diada és crític perquè considera que no s'ha avançat prou cap a la independència. Però el vicepresident no ho interpreta "en cap cas" com unaa Junts. I és que, segons ha defensat Puigneró, Junts "té molt clar que vol avançar". En aquest sentit ha coincidit amb Forcadell que cal posar "data límit" a la taula de diàleg amb l'Estat. "És evident que, en certa manera, més que una taula de negociació comença a semblar una taula d'esperar Feijóo. I nosaltres no volem esperar que arribi. Volem actuar abans", ha afirmat.Puigneró veu demostrat que "no hi ha capni tampoc en l'" i, per tant, que cal seure amb ERC per veure com s'ha de procedir en els pròxims mesos. "Forcadell ha posat data de caducitat perquè ha dit que la taula de diàleg no pot ser eterna. Un dia s'ha de dir fins aquí. Les negociacions funcionen així. Si l'interlocutor sap que no hi ha límit de temps, no es mourà", ha argumentat.Preguntat per si la manca d'unitat del Govern respecte a la manifestació de la Diada tindrà conseqüències al si de l'executiu, Puigneró ha respost que el fet que ERC es desmarqui de lade l'ANC no és l'element més important. I, en canvi, ha posat l'accent en la importància de complir l'. Segons ha dit, que ERC no hi vagi "no vol dir que hagi de tenir una conseqüència directa al Govern". I ha insistit en situar el debat de política general del Parlament com una "oportunitat" perquè hi hagi un "canvi de rumb".Segons el vicepresident, són evidents les diferències en lesde Junts i ERC i s'ha de mirar com fer possible que "les dues avancin" i "intentar trobar-se en el". En aquest sentit, Puigneró ha descrit gràficament la situació afirmant que ara mateix s'està "en una forma de Y".

