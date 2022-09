Restablerta la circulació de trens a Catalunya després de dues hores de caos ferroviari

Desde las 08:00 h, de forma progresiva, se está restableciendo la circulación en el ámbito de Barcelona, para los trenes tanto de rodalíes como de media distancia y larga distancia. — INFOAdif (@InfoAdif) September 9, 2022

Prealerta #FERROCAT@Adif_es informa de problemes en el sistema de comunicació . De moment no circulen trens convencionals a Catalunya.



La línia d'Alta Velocitat funciona amb normalitat — Protecció civil (@emergenciescat) September 9, 2022

La paralització de la xarxa de rodalies per una avaria d'@Adif_es @Renfe és absolutament inacceptable. Aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura. El govern espanyol ha d’assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) September 9, 2022

La circulació de trens deha estat restablerta després que hagi quedat aturada des de primera hora d'aquest matí a causa d'unad'en el seu sistema de telecomunicacions situat a l'. Des de l'inici del servei d'aquest divendres i fins prop de les vuit del matí, només funcionava el servei d'alta velocitat i, evidentment, el de Ferrocarrils de la Generalitat.Adif ha explicat que els seushan solucionat el problema mentre queha activat la prealerta del Plai Rodalies ha recomanat utilitzar un servei alternatiu en els desplaçaments., portaveu de Renfe, ha explicat en declaracions a TV3 que el tall en la comunicació entre trens i aquesta centraleta fa que s'aturin tots els combois per motius de seguretat.La incidència s’hauria registrat aquesta passada matinada durant el procés d’actualització dels sistemes informàtics del(CTC) de, que es realitza de forma periòdica. Adif obrirà una investigació per aclarir els fets que han causat la incidència i, a través d’un comunicat, ha lamentat les molèsties produïdes als usuaris.El Govern ha reaccionat a la incidència demanant el traspàs de les competències. El president de la Generalitat,, ha titllat d'"absolutament inacceptable" la paralització del servei de Rodalies i ha demanat "responsabilitat" al govern espanyol per fer efectiu aquest traspàs. L'executiu català ja ha transmès unaa l'estatal, que ha anunciat que obrirà unaper esclarir els fets.Al seu torn, el vicepresidentha defiint la situació de "greu i lamentable". En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio ha lamentat que es tracti d’un episodi més, assegurant que "no es pot continuar així". “La gent vol que Rodalies funcioni, no que sigui gratis”, ha reblat. Pel que fa a la solució, Puigneró ha apuntat que passa pel traspàs del servei a la Generalitat: "Això només s’arregla agafant un transport alternatiu que es diu independència".Per altra banda, la ministra de, ha xifrat en 80.000 els usuaris perjudicats per l'avaria. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la ministra ha admès que caldran "unes hores" perquè el servei pugui funcionar "normalment". D'altra banda, ha remarcat que la incidència "és absolutament anòmala" i "no s'havia produït mai".i lahan demanat la compareixença de la ministra per explicar els fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor