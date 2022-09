Carles III, nou rei d'Anglaterra: «És el moment de més gran tristesa»

El rei d'Anglaterra ha lamentat "amb la més gran tristesa" la mort de la seva mare, la fins ara reina Elisabet II, aquest dijous a la tarda. En un comunicat de-aquest ha estat el nom escollit pel nou monarca- ha indicat que la mort de la seva "estimada mare, Sa Majestat la Reina, és el moment de més gran tristesa" per a ell i per a tots els membres de la seva família."Lamentem profundament el traspàs d'una sobirana apreciada i d'una encara més estimada mare.els reialmes i la Commonwealth, i per incomptables persones arreu del món". El nou rei britànic, que ha heretat el càrrec automàticament amb el traspàs de la seva mare, ha indicat també que "durant aquest període de dol i canvi",pel "respecte i profunda afecció" que es professava a la seva mare.Aquesta ha estat la primera comunicació oficial que Carles d'Anglaterra ha fet com a rei britànic,Nascut a Londres el novembre de 1948, va assistir a la coronació d'Elisabet II amb només tres anys. Automàticament es va convertir en duc de Cornualla, títol que la corona britànica concedeix als hereus al tron.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor