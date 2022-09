Reacció de condol global per la mort de la reina d'Anglaterra

Dirigents polítics d'arreu del món han volgut enviar el seu missatge de condol per la mort de la reina d'Anglaterra, Elisabet II, aquest dijous als 96 anys al seu palau de Balmoral , a Escòcia. Elisabet, la reina més longeva del Regne Unit, ha mort pocs dies després de rebre a la nova primera ministra,, que hores abans del traspàs havia manifestat la preocupació pel seu estat de salut. En un primer comunicat ja com a rei, el fill d'Elisabet,, s'ha mostrat convençut que la mort de la seva mare serà lamentat arreu del món. "Durant aquest període de dol i canvi, a la meva família i a mi ens consola saber el respecte i el profund afecte que es tenia per la reina, ha dit.En les mostres de condol, s'ha ressaltat la seva capacitat de lideratge i la seva dedicació a la feina i a la corona. En una compareixença des de, Truss ha dit que Elisabet ha estat durant dècades "l'esperit" del Regne Unit, i això continuarà. "Era molt estimada pels britànics i pel món, i la seva devoció per la feina era un exemple per a tothom", ha dit, i ha assegurat que deixa un gran llegat. La primera ministra ha demanat unitat al voltant del nou rei, Carles III, de cara a la "nova era" que arrenca avui al Regne Unit.L'exprimer ministre,, ha destacat el deure i lideratge que va exercir Elisabet II durant anys. La primera ministra escocesa,, ha dit que la mort de la reina és un moment molt trist pel país, la Commonwealth i el món, i n'ha destacat tota una vida de dedicació i servei. A França, el president,, ha afirmat que era "amiga de França" i una "reina de bon cor", que va encarnar "la continuïtat i unitat de la nació britànica durant més de 70 anys".A Catalunya, el president de la Generalitat,, ha expressat el seu condol a les autoritats angleses per la mort d'un "figura històrica de gran transcendència". L'expresidenttambé ha lamentat el traspàs de la reina.A l'estat espanyol, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que Elisabet és "una figura de rellevància mundial, testimoni i autora de la història britànica i europea". La presidenta del Congrés,, ha dit que ha estat un "símbol" i una de les personalitats més rellevants de la història europea. El reiha enviat també un missatge de condol i ha assegurat que ha estat un "exemple" pel seu sentit del deure i compromís", i per tota una vida dedicada al servei del poble del Regne Unit.Dirigents europeus com, president del Consell d'Europa, i, cap de la diplomàcia europea, també han traslladat missatges de condol als britànics. El secretari general de l'ONU,, ha assegurat que la seva presència va ser "tranquil·litzadora" durant dècades de canvis radicals, com la descolonització d'Àfrica i Àsia, i l'evolució de la Commonwealth.El president de la República d'Itàlia,, ha destacat "l'altíssim sentit de la responsabilitat" d'Elisabet II a través d'un comunicat, i l'ha situat com a "exemple de dedicació" al llarg dels setanta anys de regnat que van començar l'any 1952. Mattarella també ha indicat que la monarca britànica ha tingut sempre "un ull posat al futur" i que ha estat a l'altura de les exigències dels temps que ha "travessat".

