L'Estat estudia fer un túnel sota la Diagonal per a una futura línia de Rodalies

Castelldefels, Gavà Viladecans, St Boi son un gruix de població que convé servir amb tren. I portar-ho cap a ZU te sentit. https://t.co/neHrt1eheQ — pere macias (@peremacias1) September 8, 2022

Aquesta notícia confirma que la connexió del tramvia per la Diagonal haurà estat inútil i una mostra clara d’una obssessió ideològica que provocarà un malbaratament de recursos públics sense cap justificació. https://t.co/ktd6QsL5O3 — Jordi Martí Galbis (@jmartigalbis) September 8, 2022

L'Estat estudia que laque es vol tirar endavant per connectar Castelldefels i Barcelona incorpori. Ho ha explicat el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, a betevé, on ha concretat que aquest via subterrània és perfectament possible pel que fa a la logística i que tindria sentit connectar dues parts de la ciutat sense estacions de la xarxa de Renfe, com són, a la part alta de Barcelona, i, al districte de Sant Martí.Aquesta possibilitat s'encarregaran de valorar-la les dues empreses que han guanyat la licitació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a l'estudi d'alternatives per la construcció de la nova línia. Així, les companyies Prointec i Intecsa Inarda, amb un contracte atorgat d'1,35 milions d'euros, ara disposen deque analitzi la possibilitat de projectar un túnel per sota de la Diagonal.L'obra s'ha de valorar els pròxims anys perquè la previsió és tirar endavant la nova línia la pròxima dècada. Connextaria Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Barcelona. Sobre el recorregut, Macias ha remarcat a les xarxes que aquests municipis del Baix Llobregat representencom el que es planteja. I específicament, ha afegit que cal portar aquesta població cap a la Zona Universitària de Barcelona.La proposta anunciada per Macias ha portat el portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona, Jordi Martí, a criticar la validesa d'una de les últimes grans infraestructures de mobilitat en construcció a la ciutat. "Aquesta notícia confirma que", ha expressat a Twitter.En el mateix sentit, ha assegurat que la tirada endavant de la unió del tramvia per la Diagonal, que connectarà les mateixes zones que l'hipotètic pla de Rodalies, suposaria "un malbaratament de recursos públics sense cap justificació".

