Vergés entrega la Medalla d'Honor del Parlament sota la mirada de Borràs

Parlen els protagonistes i els seus familiars

La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de presidenta,, ha fet entrega aquest dijous de la Medalla d'Honor del Parlament als quatre guardonats d'aquest any: els músics Núria Feliu i Pau Riba a títol pòstum, i els pedagogs Joaquim Arenas i Margalida Muset. Va serque la mesa de la cambra catalana va aprovar aquestes distincions, i aquest ha estat un dels primers grans actes que Vergés ha presidit des de la suspensió de Borràs el passat mes de juliol. La republicana ha entrat a l'auditori del Parlament al costat del president de la Generalitat,. Com és habitual, a primera fila a la bancada de la dreta s'han situat els membres del Govern, mentre que a l'esquerra ho han fet els de la mesa del Parlament. Vergés ha ocupat el lloc on fins ara se situava Borràs. La presidenta suspesa, però, ha volgut ser, i l'ha seguit des de l'extrem esquerre de la primera fila, al costat del secretari tercer de la mesa, el cupaire Carles Riera.No són les entregues de la Medalla d'Honor l'acte on Borràs ha viscut els millors moments del seu càrrec. Des que va ser escollida presidenta, se n'han celebrat dues. La primera entrega, l'any passat, va ser en reconeixement alsi no va estar exempta de polèmica, ja que desenes d'aquests, un d'ells l'activista Marcel Vivet, van criticar la iniciativa , que van titllar d'una "simple operació estètica". Aquest any, en canvi, Borràsde les medalles per la seva suspensió tramitada arran de la seva situació processal pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. En una entrevista dimecres a la nit, Borràs va assegurar que hi voldria assistir de totes maneres, i preguntada sobre des de quin lloc seguiria l'acte, li va traslladar la, que ha optat per situar-la a primera fila, però a l'extrem contrari d'on seia fins aleshores.L'anòmala situació que Borràs, des que va ser suspesa, es va comprometre a mantenir amb una situació d'interinatge, s'ha fet palesa en l'acte d'entrega de les distincions. La mateixa Vergés, en el seu discurs, l'ha saludat com a "presidenta del Parlament", mentre que la cantant i compositora Mariona Sagarra, que ha fet la glossa de Feliu i Riba, ha aprofitat la seva intervenció per enviar-liTambé el pedagog Joaquim Arenas l'ha saludat específicament des del faristol, referint-se a ella com a "senyora Laura Borràs", i ha recordat que va ser sota la presidència de Borràs, el 26 de juliol, quan es va decidir atorgar aquestes medalles.Més enllà dels jocs de cadires, Vergés, en la seva intervenció, ha lloat la tasca dels guardonats, a qui ha mostrat el seu "etern agraïment". De Feliu i Riba n'ha destacat el seu compromís amb l'art, la música, la llengua, la cultura i la contracultura. Dels pedagogs que van treballar en favor del català, els ha traslladat el compromís del Parlament de continuar defensant la llengua amb un. Vergés ha tancat el seu discurs amb la reflexió que la societat està immersa en un, per la qual cosa ha emplaçat a afrontar-les com a poble amb "cohesió, consens, exemplaritat i diàleg". I davant l'auge d'extremismes, ha proposat assumir el repte de frenar-los com una "obligació".Pel que fa als protagonistes, han estat estat els familiars de Feliu i Riba els que han rebut les medalles. El germà de la cantant,, ha mostrat el seu reconeixement cap a la seva germana, però ha lamentat que sigui a títol pòstum: "Com no podia ser menys, la família estem molt agraïts amb aquesta medalla que a la Núria, en vida, li hagués agradat tant recollir". El fill i el germà del cantautor,, també han reconegut que els hauria agradat que el recollís ell mateix, però va morir després de mesos de lluita contra un càncer: "Amb un gran coratge es va mantenir actiu fins a l'últim moment".Per la seva banda, Joaquim Arenas i Margarida Muset, que van ser els primers responsables del Servei d'Ensenyament del Català, han aprofitat la seva intervenció per alertar de la situació actual de, especialment a l'escola, però també a la resta d'entorns. Arenas ha remarcat la, mentre que Muset ha criticat que els darrers anys no s'hagi intentat revertir la situació actual d'emergència lingüística.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor