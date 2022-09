Un hospital, desesperat perquè el propietari d'una cama amputada se'n faci càrrec

"Requerim al pacient que procedeixi a la retirada i gestió correcta, a través d'una empresa funerària autoritzada, de les sevesdipositades a l'". Aquesta frase es va poder llegir aldel, davant la sorpresa de molts. És l'últim recurs que li resta a aquest centre sanitari per intentar que un home que va perdre la cama a conseqüència d'una malaltia, la passi a recollir.La notificació està firmada per la metgessa de l'Organització Sanitària Integrada a la qual pertany el centre esmentat,. Segons expressa en el text, abans de fer aquest pas, van comunicar personalment al pacient afectat que és la seva responsabilitat fer-se càrrec de la cama amputada. No obstant això, la comunicació no hauria obtingut resposta.Des del moment que l'anunci sigui publicat al, l'interessat disposarà de deu dies hàbils per "procedir a la" de les restes que romanen al dipòsit de l'hospital. En el cas que se'n desentengui, se li obrirà uni s'emprendrà "l'execució forçada" del tractament de la cama.[platillavirals]

