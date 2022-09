Col·lectius LGTBI recuperen el clam per una farmacèutica pública davant l'auge de la verola del mico

Els manifestants concentrats davant del Ministeri de Sanitat de Barcelona aquest dimecres Foto: Laura Colell

Els casos de la verola del mico han augmentat significativament durant les darreres setmanes i, el que compta amb més persones infectades a Europa. Els col·lectius LGTBI reclamen una farmacèutica pública que estigui pendent de les necessitats de la gent: "Perquè hi hagi vacunes suficients,que no estigui vinculada a empreses privades que tenen altres interessos", va reclamar un dels membres d', a la concentració que va tenir lloc aquest dimecres a Barcelona.Ja fa setmanes que els col·lectius LGTBI convoquen concentracions per reivindicar que no se'ls assenyali de maneraper la infecció de la verola del mico. Un dels episodis en què s'han sentit discriminats va ser quan el director general de l'Organització Mundial de la Salut (),, "va fer una crida que es", es queixa Moreno, membre de la plataforma d'Acció Marica. És per accions com aquestes que van decidir sortir al carrer el dimecres d'aquesta setmana, perTambé, es queixen que hi ha unai una manca important de vacunes. És per això que reclamen una farmacèutica pública, a més de "directius i protocols clars en relació a la vacunació", ha explicat Moreno a. Cal recordar quepropietat de la Generalitat de Catalunya i la iniciativa va ser rebutjada.Un dels manifestants que va acudir a la concentració davant del Ministeri de Sanitat de Barcelona aquest dimecres,, va opinar que algunes forces polítiques i mitjans de comunicació "aprofundeixen en la, que ja és vulnerable, quan creen un discurs estigmatitzador sobre la verola del mico". En aquesta línia, els col·lectius, quan ells defensen que és una epidèmia que també ha afectat altres persones.

