El bloc conservador del CGPJ bloqueja el primer intent de renovació del TC

La renovació del(TC) haurà d'esperar. Eldel(CGPJ) ha aconseguit bloquejar el primer intent d'acordar el nomenament de dos nous magistrats de l'alt tribunal espanyol. El ple extraordinari convocat pel president del CGPJ,aquest dijous ha acabat sense acord en aquest punt i únicament ha acordat un procediment per escollir els nous integrants del TC. La reforma de la llei impulsada pel, que genera recels dins del CGPJ, obliga l'organisme a decidir els nomenaments abans del 13 de setembre. Si això no passa, el govern dels jutges estaria incomplint la llei.El bloc conservador va acordar una posició conjunta dimarts per frenar qualsevol acord sobre el nomenament dels dos magistrats que corresponen al CGPJ. Això suposa un, també del bloc conservador i crític amb la llei del govern espanyol, però que fa uns dies va rebutjar la idea que el govern dels jutgesi incomplís la norma. El president del CGPJ va admetre dilluns que uns nomenaments d'aquestes característiques són complexos, però confiava que hi havia candidats suficients per arribar a un acord, que no ha estat possible.El govern dels jutges ha acordat que es convocarà un nou ple per decidir els nomenaments "quan ho acordi el president o ho sol·licitin almenys cinc vocals". La sol·licitud de convocatòria haurà d'incloure. Un cop convocat el ple, els vocals podran presentar propostes de candidats fins al mateix moment d'inici de la sessió. Les propostes acompanyaran el currículum dels candidats i els vocals podran votar-ne màxim dos en cada votació. Si cap candidat obté els vots necessaris, no serà impediment perquè es tornin a proposar els mateixos noms.Entre les regles consensuades, es referma que seran necessaris els vots favorables de tres cinquenes parts dels vocals -dotze vots- per aprovar els nomenaments per substituir els magistrats del TC que tenen el mandat caducat des de fa gairebé tres mesos. Aquestes majoriesentre els dos sectors, el progressista i el conservador. El CGPJ també té el mandat caducat des de fa quatre anys, peròdes del Congrés per tal de preservar la majoria conservadora que controla l'organisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor