Diumenge, l'exhuracà #Danielle, ara tempesta tropical, s'acostarà a la costa de Galícia convertit en borrasca atlàntica que portarà una entrada de vent de sud.

La setmana vinent podria dur precipitació a la península Ibèrica.

A partir de diumenge farà pujar la T a Catalunya. pic.twitter.com/YridBaK2IF — Meteocat (@meteocat) September 8, 2022

El ja exhuracà, ara ja tempesta tropical, sí que afectarà. Diumenge s'acostarà a la costa deen forma de, el qual portarà una entrada de vent de sud. Això farà que la temperatura s'incrementi al territori català i comportarà que la pols sahariana faci acte de presència. Així ho preveu el, tal com ha avisat aquest dijous.Les aigües fredes pròximes al nord atlàntic espanyol són la millor defensa contra Danielle, que ha estat el primer huracà a la conca atlàntica de 2022. Juntament amb altres condicions atmosfèriques adverses, el debilitaran i el degradaran un simple episodi borrascós. On no fregarà sinó que impactarà de ple és a les

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor