Alfarràs consulta als veïns si volen una pujada de l'IBI a canvi de més policies

Peculiarla que s’està fent aquests dies al municipi d’, a la comarca del Segrià. L’equip de govern ha organitzat una consulta entre els veïns per decidir si s’augmenta l’Impost de Béns Immobles () a canvi de contractar dos guàrdies urbans.L’increment de la plantilla policial suposarà, s’apunta des de l’executiu local, una major vigilància al municipi durant els caps de setmana, un servei que els veïns han reclamat en els darrers mesos. El motiu,de vehicles.L’alcalde de la localitat,, ha assegurat als micròfons de Catalunya Ràdio que laha augmentat en els darrers mesos. Per rebaixar-la, el seu executiu proposa un augment de l’impost ja que els recursos actuals de l’ajuntament no permeten ampliar la contractació de més policies. La proposta d’augment de l’IBI és del 0,12% per tal de cobrir elsque es calcula que costaran els dos nous agents.La votació durarà fins al proper 23 de setembre i hi poden participar els veïns

