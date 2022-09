Andreu Buenafuente, Sílvia Abril i Marc Giró, nous protagonistes de RTVE Catalunya

El director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, en la presentació de nova temporada Foto: ACN

Il·lusió i ambició. Són els pilars que sostenen la nova temporada de, que un any més aposta per. Així ho ha assegurat en la presentació el director de la cadena pública dins de l'àmbit català,, que ha tingut lloc aquest dijous al matí. El pes dels plats forts de la temporada recau sobre l'humorista, la còmicai el periodista"Mai a la vida he fet un programa que tingués un destí tan natural", ha afirmat Buenafuente.és el seu nou projecte que, a més de suposar la retornada del presentador a la llengua catalana, serveix per fer un homenatge als seus antecessors. El format aproparà l'humor als espectadors a partir de la reflexió i teorització que faran Buenafuente ia plató.El periodista i historiadortambé s'estrena a RTVE amb un late night setmanal que comptarà amb una banda musical i actuacions en directe. "Serà clàssic", ha assegurat Giró. Segons ha manifestat la cadena, serà un format divertit i amb una gran participació del públic., ha bromejat Giró amb Buenafuente, fent referència a Late Motiv de Movistar.Entre les novetats d'enguany, destaquen el programa, conduït per l'estilista, que mostrarà històries de persones que dediquen la seva vida a l'artesania. RTVE Catalunya ha reservat un espai pels moviments socials, que venen amb la periodistai que se centraran en el medi ambient.parlarà dels beneficis de la vegetació i d'ecologisme. "Ahir vaig veure el primer capítol i me'l vaig passar plorant. Crec que és el programa més maco que s'estrena aquesta temporada", ha sentenciat Gómez.D'altra banda, retorna, un programa que viatja per tot Catalunya per recuperar els plats tradicionals de la gastronomia catalana. Un format que, en ser dels, tenia la renovació gairebé assegurada. "Estic encantada que, per fi, el sentit comú guanyi i fem una segona temporada", ha afirmat Abril.Per acabar, la periodistaporta de nou l'actualitat amb, amb l'estrena de la tercera temporada."Enguany he sentit més que mai que formo part de l'equip de RTVE", s'ha emocionat Nierga. La cultura també hi té cabuda, com en temporades anteriors, de la mà de. A més, en aquesta edició incorporarà nou col·laboradors que portaran seccions d'arquitectura, teatre i llibres, entre altres.

