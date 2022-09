Acció sorpresa de l'ANC: una estelada gegant davant de la Generalitat

L'Assemblea Nacional Catalana es prepara per a la Diada d'aquest any i aquest dijous ha comunicat una acció sorpresa que es va fer el passat dimarts a la plaça Sant Jaume de Barcelona. L'entitat presidida perva desplegar una estelada gegant, de 243 m², davant de lade Catalunya i de l'de Barcelona. "Aquest 11 de setembre tornarem als carrers per transmetre un únic missatge: l'independentisme de carrer agafarà les regnes del nostre propi futur", assegura l'entitat.Un any més, i ja fa una dècada, la Diada tornarà a estar protagonitzada per la manifestació de l'ANC. Aquest cop un dels sentits de la manifestació pretén denunciar la "inacció" dels partits en el camí cap a la independència, fet pel qual ni el president de la Generalitatni els consellers d'hi participaran. El màxim dirigent del país ha justificat la seva absència perquè no considera "coherent" ser-hi present si la marxa pretén confrontar l'acció dels partits i les institucions.Aragonès ha demanat a l'entitat redirigir la "pressió" cap a l'Estat: "La Diada és plural i diversa, també des de l'independentisme. La població ha de mobilitzar-se". "Participaré en actes que crec que tenen aquest caràcter inclusiu, que donen la benvinguda a qui no està 100% d'acord amb tu", ha assenyalat el dirigent d'ERC, que sí que assistirà a l'acte d'Òmnium, com va avançar aquest dilluns. Els consellers de Junts sí que seran a la manifestació de l'ANC, en un nou episodi del pols entre els partits de Govern.

