Un expresident del Suprem veu «procedent» indultar Puigdemont si torna a Espanya i és condemnat

L’expresident del Tribunal Suprem,, ha apuntat aquest dijous que veuria “procedent” indultar l’expresidenten cas que torni i sigui condemnat. Ho ha dit en una entrevista a El Món a Rac1 on també ha defensat el retorn de les persones exiliades “amb tots els drets i les obligacions, en els termes de qualsevol ciutadà”, tancant la porta a l'amnistia.El també expresident del, eli el, s’ha referit a la situació actual d’aquest darrer òrgan, reclamant que es “desbloquegi” la seva renovació i ha instat els seus vocals a “complir la llei i el mandat constitucional”.Sobre els indults concedits amb presos del procés, Sala ha opinat quei que no hi ha “res a objectar”. En aquest sentit, ha recordat que els indults previs “no existeixen” i que es van concedir de forma correcta.Una visió que també ha compartit respecte a la reforma del, la qual s’ha d’establir a partir d’una “definició específica”. “Que no sigui un concepte indeterminat”, ha matisat, afegint que està en sintonia amb l'opinió d’altres magistrats del Constitucional sobre aquest tema.Finalment, pel que fa a la sentència del Suprem amb relació als fets de la, Sala ha apuntat que, tot i que ha subratllat que “respecta les opinions contràries”. “Hi podia haver altres delictes, com per exemple desordres públics o desobediència si es donen les condicions, en això la justícia penal és molt concreta”, ha conclòs.Pel que fa a la renovació del CGPJ, Sala ha estat clar: “”. Així, ha lamentat que ja se sumi quatre anys de pròrroga d’un òrgan de govern d’un poder de l’Estat. “En un altre poder seria inconcebible”, ha admès.

