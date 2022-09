Barcelona crea una targeta amb avantatges per a les persones que fan de cuidadores

14 ajudes i avantatges





L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la creació d'un paquet d'ajudes i avantatges que se centraran en les persones que cuiden algú altre, amb la intenció de fer la vida fàcil a les persones que es fan càrrec de persones grans, dependents o malaltes. Aquesta iniciativa es vehicularà a través de l'anomenadai es dirigeix a lesque el consistori calcula que fan alguna mena de funció bàsica per a algú que necessita ajuda. Això inclou els familiars de les persones afectades i les treballadores de les cures. A partir d'ara, s'espera que aquests cuidadors puguin gaudir de nous recursos comde suport específics, la presència deperquè puguin descansar de les tasques de les cures o fins i tot un permís especial per aparcar en un xamfrà sense que la Guàrdia Urbana els sancioni, en casos de gravetat de salut.En una roda de premsa comandada per la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, i la regidora de Salut, Gemma Tarafa, s'ha presentat aquesta nova targeta com a mecanisme perquè les persones que cuiden algú tinguin més facilitats en el dia a dia. Especialment, d'inici, les que han de fer-se càrrec de familiars o persones amb malalties com l'Alhzeimer o el càncer. Es tracta d', ha explicat Tarafa, però que compta amb alguns referents a altres països com Escòcia o Austràlia.La targeta es podrà demanar digitalment, per telèfon i de manera presencial. La podrà demanar qualsevol persona que cuida algú, des d'un familiar que cuida la mare de tant en tant fins a una professional que s'encarrega d'acompanyar algú dependent de manera habitual.que certifiqui l'estat de la persona que cuida. L'Ajuntament ha reduït les gestions necessàries i es limitarà a preguntar quina mena de dependència o malaltia té la persona que es cuida, per fer arribar a la cuidadora la informació i serveis més específics possibles. Aquesta eina està previst que pugui funcionari que impliqui la posada en marxa de 14 recursos gratuïts.Una de les iniciatives més destacades és la possibilitat de descarregar momentàniament una part de l'acompanyament que fan les persones cuidadores en una altra persona, per poder descansar. La ideaper no sobrecarregar-se i tinguin un mínim temps per a elles mateixes, ha apuntat Tarafa. Això es posarà en marxa gràcies a la col·laboració de l'ajuntament barceloní amb l'Associació de Familiars amb malalts d'Alzheimer de Barcelona (AFAB) i l'Associació Contra el Càncer (ACC), dues entitats que proveiran voluntaris per fer aquesta tasca substitutòria. Per aquest mateix motiu, de moment, aquesta possibilitat se centrarà en l'acompanyament de persones que tenen aquestes malalties.També s'ha anunciat la posada en marxa de. Un d'ells (936420124) dirigit a tothom que tingui la targeta i amb la idea que faci de "suport emocional" per a qui necessiti desfogar-se i ser escoltat. I un altre (934964509) específic per a les treballadores de la llar, amb un enfocament de tractament psicològic i amb professionals del sector atenent-les directament.També s'ha plantejat que, en casos de pacients oncològics o amb situacions de salut greus, es pugui fer una excepció per a les persones que tinguin la Targeta Cuidadora perquè puguin fer. La intenció és que es faciliti la possibilitat d'acompanyar una persona a qui no li va bé, per la seva condició, fer grans trasllats a peu des del punt on es trobi aparcament fins a casa seva. En aquest sentit, doncs, es permetria que la persona cuidadora s'apropés amb el vehicle a tocar de la casa de la persona cuidada, l'acompanyés i tornés al vehicle per buscar un aparcament definitiu.Altres propostes també tenen en compte crear espais a les biblioteques municipals amb informació sobre les cures i les malalties més freqüents, disposar dper als beneficiaris de la Targeta Cuidadora en base a les necessitats de la persona que cuiden, i també la posada en comú d'una xarxa de persones cuidadores o d'activitats als parcs per promoure l'esport entre els ciutadans que cuiden algú. Alhora, alguns equipaments esportius tindran descomptes per als posseïdors de la targeta.També es posaran facilitats perles treballadores de la llar i les famílies que hagin de contractar algú per fer seguiment a una persona dependent, perquè es compleixin les màximes garanties laborals, en un sector especialment malmès Igualment, s'habilitaran unes hores, el dimecres al matí,per afavorir que les persones cuidadores puguin anar a fer la compra amb les persones cuidades. Per últim, algunes farmàcies, d'inici només a Trinitat Vella i la Marina, oferiran gratuïtament un programa a les cuidadores i a les persones amb vulnerabilitat perquè millorin la dosificació de les medicines a la seva farmaciola i acompanyar-les en recomanacions al voltant del bon ús dels medicaments.

