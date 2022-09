La llibreria Medios canvia de casa, de barri i de vida

Els socis de Medios reconeixen que les llibreries acadèmiques han de canviar. Foto: Adrià Costa

Passen pocs minuts de les deu del matí quan dues senyores amb carros de la compra caminenavall. Xerren com si s'hagués d'acabar el món, però, de sobte, una de les dues mira a l'esquerra i calla de cop. "Paqueteria, de nou a una -llegeix-; és nou això, no?", pregunta a l'altra. Sembla que la segona sap què s'amaga darrere de la porta i li assenyala el cantó dret inferior. Hi ha enganxat el logotip de la coneguda. Del centre de l'ou, al Raval, a l'altra punta de ciutat, alMentre les facultats pròximes a la plaça Universitat han perdut un delsmés reconeguts de Barcelona, els veïns més curiosos del barri ja estan al cas del nou espai que s'hi ha obert. Després defent recomanacions, servint i rebent personalitats de tota mena, fa només uns dies que la llibreria especialitzada en comunicació ha fet un canvi de casa, de barri i de vida.Porta antiga i sense cartelleria, la nova casa de Mediosés un espai pensat per. Tot i això, les prestatgeries laterals segueixen plenes de llibres de cinema, publicitat, màrqueting, comunicació, còmics... No hi ha (ni hi ha hagut) poesia, narrativa o llibres d'autoajuda. Donant una volta ràpida pel local, alguns dels títols que capten l'atenció del visitant són Influencer, Cuatro lecciones sobre el cómic o La nueva radio. "", diu des del fons l', un dels tres socis fundadors de la llibreria.Juntament amb lai la, tots tres provinents de la històrica llibreria Leviatán del carrer Santa Anna, el febrer delvan decidir obriral. Dos anys i mig després va arribar el primer trasllat: es van instal·lar al, on gairebé s'hi han estat. Han servit alumnes, professors universitaris, apassionats de temàtiques vinculades a la comunicació, càrrecs governamentals -com l'expresident de la República Dominicana Leonel Fernández- i personalitats de tots els sectors. "El que més trobarem a faltar són les converses amb i entre els clients.", recorda l'Enrique amb melancolia d'una època gloriosa anys enrere."Elssón els que donen vida a una llibreria acadèmica. Eren el pilar fonamental de la botiga, fins que ha".. Deixa enrere una llarga etapa atenent a la clientela i afronta el repte de sobreviure com aEl telèfon seguirà sonant, hi arribaran paquets plens de llibres constantment i les comandes online entraran al mail, però no hi haurà clients curiosos que vagin a buscar l'última publicació específica d'aquella temàtica tan concreta, tal com passava al carrer Valldonzella.Ara, la llibreria es dedicarà únicament a la, tant a particulars com a clients institucionals -biblioteques, universitats, diputacions o conselleries-, i a. "Serem", riu l'Enrique, fent referència a les petites paradetes que col·loquen en les presentacions i signatures amb autors. Ho farà, però, enles, sobretot les vinculades a lesEn una de les llargues taules que ocupen el local sorprèn trobar un llibre vinculat a la sociologia i un sobre dret. "Això ja ho fèiem fins ara, només en la part del negoci no física, així que ho mantenim", aclareix l'Enrique.Si bé és cert que els dos anys dehan acabat de catapultar el tancament de la Medios del Raval, l'origen del canvi està més enrere. L'horari de botiga, que inclou estar oberts també en dissabtes -"i crema", exclama la Rosario des del seu ordinador sense girar-se-, i el canvi de model de funcionament de les universitats han col·laborat en la decisió dels tres socis: "".De fet, actualment els estudiants ja no compren manuals i quan necessiten un llibre el demanen per Amazon, en 24 hores a casa. Contra aquesta rapidesa i agilitat, una llibreria petita com Medios no hi pot competir, però sí que pot oferir unde la temàtica. En aquest sentit, l'Enrique obre la porta a tots els qui fins ara s'apropaven a remenar estanteries o a recollir la novetat més nova del mercat. La seva principal, però, és veure com respondran al: "No és el mateix estar al Raval que al Guinardó..."

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor