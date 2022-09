Putin diu franquista a Borrell: «Als anys 30 estaria amb els colpistes»

Putin le ha tomado la matrícula a Borrell. Aunque tampoco era muy difícil.https://t.co/xfJ4ap1iso pic.twitter.com/WIC0LYb8q8 — Emérito ☭ (@PadreEmerito) September 7, 2022

ha accentuat el seu discurs contradurant els mesos posteriors a la invasió russa d'i la consegüent guerra a l'est del continent i ara li ha tocat rebre a. El president rus ha volgut fer servir història per atacar-li i directament li ha dit franquista: "Si visqués als anys 30, en la meva opinió, estaria al costat dels".Putin ha volgut respondre així a les paraules del cap de la diplomàcia europea, que, segons una traducció a l'anglès, va definirde "règim feixista", cosa que lanega que fes i ho atribueix a un error de traducció. Al president rus li han arribat les paraules i per això ha decidit contraatacar."Si visqués als, com espanyol que és, hauria sentit la famosa frase sacramental 'cels clars sobre tot', que és la senyal pel cop d'estat de. S'hauria aixecat amb armes, i de quin costat estaria? Deltriat en aquell moment o del costat dels colpistes?", es pregunta Putin, que es respon a ell mateix: "Crec que estaria amb els colpistes perquè avui els hi dona suport a Ucraïna".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor