Enquesta | Aniràs a la manifestació de l'ANC de la Diada?

Un any més, i ja fa una dècada, latornarà a estar protagonitzada per lade l'. Aquest cop un dels sentits de la manifestació pretén denunciar la "inacció" dels partits en el camí cap a la, fet pel qual ni el president de la Generalitat Pere Aragonès ni els consellers d'ERC hi participaran. El màxim dirigent del país ha justificat la seva absència perquè no considera "coherent" ser-hi present si la marxa pretén confrontar l'acció dels partits i les institucions.Aragonès ha demanat a l'entitat presidida per redirigir la "pressió" cap a l'Estat : "La Diada és plural i diversa, també des de l'independentisme. La població ha de mobilitzar-se". "Participaré en actes que crec que tenen aquest caràcter inclusiu, que donen la benvinguda a qui no està 100% d'acord amb tu", ha assenyalat el dirigent d'ERC, que sí que assistirà a l'acte d' com va avançar aquest dilluns NacióDigital . Els consellers desí que seran a la manifestació de l'ANC, en un nou episodi del pols entre els partits de. I tu, aniràs a la manifestació de l'ANC de la Diada?

