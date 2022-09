Molta tensió i queixes per les notes: així ha estat el comiat de «Joc de Cartes»

Sembla que el Robert i la Natàlia no s’han pres gaire bé la puntuació dels seus companys... N’han fet un gra massa o tenen raó? #JocCartesEstiuTV3 pic.twitter.com/zhG74JA2jn — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) September 7, 2022

Els guanyadors del programa són l’Eloy i l’Héctor, de Can Berri! Enhorabona nois, sou molt grans (en tots els sentits 😉)! #JocCartesEstiuTV3 pic.twitter.com/ES0WN4MJ8s — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) September 7, 2022

Eld'estiu se'n va -per deixar pas, això sí, a una nova edició de tardor-. L'última escapada deha estat al Montseny, on el xe ha buscat el millor restaurant amb vistes. La ruta ha passat per. Tot plegat en un últim programa que ha deixat "molta tensió" i queixes dels participants per les notes.Els primers protagonistes han estat Robert Tortadès i Natalia Montalbo, del, que han volgut "diferenciar-se dels típics restaurants de muntanya" aportant "un toc innovador" a la seva cuina. La segona parada ha estat al restaurant, el "pla B" que va salvar Hèctor Bayarri de l'atur gràcies al seu fill, Eloy Bayarri. I l'últim establiment ha estat, un restaurant ubicat al bell mig del Montseny i que porta tres generacions en mans de la família de Francesc Pascual i Cèlia Planasdemunt.Després d'un concurs replet dei quee ha demostrat que la vida a la muntanya "no és tan tranquil·la com pensàvem", els guanyadors han estat finalment pare i fill del Can Berri. Una cuina massa baixa, unes gírgoles desaparegudes, una brasa fantasma... tots aquests elements -i més- han tancat l'edició del Joc de Cartes d'aquest estiu, a falta d'un últim.Aquesta nova temporada és una de les més esperades per Ribas, que celebra recuperar"Hem pogut gaudir de tota la parafernàlia que hi ha en un restaurant sense Covid, compartir els plats, comentar i valorar el plat dels altres... i així sempre acabes afegint més contingut", assegura en declaracions aLa novetat més destacada del nou curs serà el, que concedirà mig punt més al restaurant que presenti el millor plat. "Això vol dir que es pot capgirar un resultat fàcilment i la cuina pren més importància", apunta el cuiner. En general, Ribas avança queI, com no pot ser d'una altra manera, amb conflicte. "Sempre te'l trobes en els moments que es jutja el restaurant d'algú. De vegades els toca l'amor propi i se'ls fereix l'orgull".

