Canvi deal. La cambra baixa espanyola es gastarà exactament 1.018.789 euros, o dit d'altra manera, und'euros, en substituir els dispositius dels diputats per actualitzar-los a models d'última generació. Això és el que recull el(BOE), però la xifra fins i tot podria ser una mica més alta.En concret, els diputats que ara comptaven amb un dispositiu de la marca, passaran de tenir un-que va sortir a la venda el 2017- a l'últim model disponible al mercat, és a dir, un iPhone. En el cas del primer, té un preu d'entre 909 i 1.839 euros, però si acaben rebent el segon, que va ser presentat aquest dimecres, el preu pot arribar a ser més alt.Per altra banda, algunshan preferit quedar-se amb un, que també canviarà de model encara que no consta quin serà malgrat que sí que consta alque hauran d'haver sortit al mercat el 2022. Es preveu que la despesa mitjana per cada diputat sigui d'uns 3.000 euros independentment de la marca utilitzada.

