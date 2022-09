I l'aeroport Antoni Gaudí de Reus?

"Manca de voluntat política"

La Costa Daurada

Aeroport Josep Terradellas Barcelona el Prat. Aeroport Adolfo Suárez Madrid Barajas. No són poques, precisament, lesque porten el nom deamb la voluntat d'homenatjar-los. A, posem per cas, l'equipament hauria de dir-se, a partir de l'acord al qual es va arribar al ple municipal del 6 de maig de 2016, per iniciativa del. Més de sis anys després, però, no s'ha avançat pas.Després del debat al ple en què es va tractar la proposta, el govern municipal (CiU, ERC i Ara Reus) i Cs van donar suport als populars. En canvi, el PSC i la CUP van optar per abstenir-se. Des de la formació independentista, la llavors regidorava argumentar la seva postura en el fet que "la prioritat hauria de ser parlar dels problemes dels treballadors de l'aeroport, o de la seva situació" i "no pas del nom que hagi de dur" l'espai.A les files del govern, el regidorva assenyalar que la proposta del PP tenia un tarannà "juantxi", en al·lusió a una iniciativa que temps enrere ja va portar al plenari el líder de la Coordinadora Reusenca Independent (CORI),, conegut peculiarment com el "Messies juantxi".En declaracions a, Sebastià Domènech subratlla que si l'aeroport no porta avui el nom d'Antoni Gaudí és "per". "Vam presentar la proposta, la vam defensar i la vam guanyar, però mai més n'hem sabut res", assegura el llavors portaveu del partit conservador. L'acord adoptat instava notificar-lo a Aena, a la presidència del Parlament de Catalunya, a la mesa del Congrés dels Diputats i als portaveus del grups parlamentaris al Congrés. Cal tenir en compte, en tot cas, que una decisió com aquesta l'hauria de prendre el Consell de ministres."El que preteníem era. És evident que, per a molts turistes, Antoni Gaudí és un reclam. Seguim pensant que afegir-hi el seu nom podria donar una major popularitat" a l'equipament de la capital del Baix Camp, argumenta Domènech. Aquest apunta que també es pretenia que la iniciativa anés "més enllà" del món de la política, i que es van buscar suports entre elde la ciutat i del territori. Cal apuntar que en cas que tot plegat hagués prosperat, el nom de la base seria aeroport Antoni Gaudí Reus.Però què va passar, després de l'aprovació al ple de la proposta popular? Fonts municipals apunten a aquest diari que l'acord es va notificar a Aena, que va respondre amb una carta institucional ambAquesta no va ser pas la primera ocasió en què es va debatre la possibilitat de modificar el nom de l'aeroport. Anys abans de la moció del PP, es va plantejar que la base inclogués la menció. En un acte a la Cambra de Tarragona el, el llavors president d'Aena, Juan Ignacio Lema, es va mostrar partidari d'estudiar que l'equipament s'anomenés, en endavant, aeroport, a partir d'una recomanació de l'Organización d'aviació civil internacional (OACI).Més enllà d'afegir el nom de la Costa Daurada al conjunt, també es va plantejar l'alternativa, ja que part dels terrenys de les instal·lacions de la base són al terme d'aquesta última localitat. Des de Reus, però, no es va acceptar cap d'aquestes propostes en entendre que amb la distinció de la capital del Baix Camp l'equipament ja tenia "prou pes" per ser competitiu i atraure viatgers.

